Kiss András taxisofőr. Ez önmagában még nem annyira izgalmas, viszont egyre sikeresebb erőemelő-versenyző is. A kép úgy teljes, ha azt is eláruljuk, hogy András az eredményeit úgy érte el, hogy három éve még 136 kilót nyomott. A 65 kilótól megszabaduló, 26 éves fiatalemberrel készült a Kemma.hu legújabb podcastja. A beszélgetésből kiderült, hogy mi vezetett az extrém elhízáshoz, melyik volt az a pont, amikor András életmódot változtatott. Azt is elmondta, hogy hány százalékban a táplálkozás és hányban a mozgás a sikeres fogyás titka. Beszéltünk arról, hogy mit kell tenni, ha valaki a fogyási folyamatban mélypontra jut, s hogy mit és mikor érdemes változtatni az étrenden és az edzésben. Végül András azt is elmesélte, hogy mekkorát nézett a profi csapatokkal megtámogatott erőemelő versenyző brigád, amikor megkérdezték tőle, hogy hol vannak a segítői és ő a kedvesére mutatott. A fiatalember aztán még nagyobb meglepetést okozott, amikor az egyik versenyszámban a második, a másikban pedig a negyedik helyen végzett.

