Az Ippon Judo Tatabánya SE versenyzői szombaton Mosonmagyaróváron, a Delta Kupán vettek részt. A nemzetközi megmérettetésen hat ország mintegy 180 dzsúdósa lépett tatamira, köztük a tatabányai klub 15 sportolója, akik az összes korosztályt „lefedték”.

Az ipponosok remekül szerepeltek, hiszen mindegyikük pontszerző lett, 13-an pedig dobogóra állhattak. Öten végeztek az első helyen: Gányai-Vass Nóra a 32 és a 35 kg-os súlycsoportban is a legjobbnak bizonyult, míg Bogár Lola a 44, Zelenka Benedek a 30, Molnár Gergő pedig a 33 kg-osok között végzett az élen. Négy ezüstérem is jutott a tatabányai küldöttségnek: Szekeres Miléna a 40, Nagy Ágota Bettina a +49, Hubert Benedek a 34, míg Zelenka Márton az 55 kg-osok között végzett a második helyen. Ugyancsak négy bronzérmet gyűjtöttek be az ipponosok: Gál Viktória Flóra 36, Balogh-Horváth Botond 30, Götz Áron 38, Kiss Tamás Attila pedig 50 kg-ban lett harmadik. Bisztriczky Gergő (38 kg) és Gál Albert (54 kg) az ötödik, Salzinger Zsombor (42 kg) pedig a hetedik helyen végzett. A versenyzők edzője Csernoviczki Éva.

Ami az Ippon Judo Tatabánya SE további idei programját illeti, a hétvégén Krüpl Georgina (63 kg) és Stopp Patrik (66 kg) Győrben vesz részt ifjúsági Európa Kupa-viadalon, majd az egyesület november 23-án övvizsgát tart. December 3-án, a Mórahalmon rendezendő diák „C” országos bajnokságon hat versenyzővel vesz részt a klub. Az egyesület egyik élversenyzője, Keller Rebeka (ugyancsak decemberben) a magyar válogatott kerettel Japánba utazik edzőtáborozni.