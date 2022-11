A korábban Tatabányán is edzősködő Détári Lajos a Magyar Nemzetnek beszélt arról, hogy milyen is lehet a vasárnap kezdődő, katari világbajnokság. A futballéletet kevésbé követőknek is feltűnhet, hogy a szokásos, nyári szezon helyett már-már télvíz idején rendezik a vb-t. Ennek is megvan az oka. Ahogy arra a minap a Világgazdaság rávilágított, a FIFA-nak mérlegelnie kellett azt is, hogy 40-50 fokban játszatják-e a labdarúgókat. Nyilván az a hőmérséklet minden, csak nem ideális, az arabok pedig megígérték, hogy nemcsak a komplexumokat, de még az utcákat – ahol egyébként szigorúan tilos a megbotránkoztató viselkedés és káromkodás mellett a mértéktelen ünneplés – is speciális berendezésekkel hűtik le. Így az ideális 25-28 fokban, de novemberben-decemberben zajlik az idei vb.

Az időpontot egyébként Détári szerint azt is befolyásolhatja, hogy mennyire várják az emberek a katari világviadalt. Az Ipsos felmérése szerint hazánkban az emberek 28 százaléka várja a meccseket. A korábbi világlasszis labdarúgó szerint ennek oka lehet az, hogy az emberek sok gonddal, kihívással küzdenek, a szomszédunkban háború dúl, az energiaválság is áthatja a mindennapokat, mindemellett pedig jönnek az ünnepek is, amelyek nyilván fontosabbak egy világbajnokságnál.

− Érthető, hogy az emberek életének a középpontjában nem a futball áll − fogalmazott a hatvanegyszeres magyar, hétszeres világ- és egyszeres Európa-válogatott Détári.