A legtöbb csapat az előző hétvégén pihent, azonban négy csapat a múlt szombaton is pályán volt. Ahogy megírtuk, a Tata a Sárisápot, a Nyergesújfalu pedig a Tátot verte az elmaradt meccsek pótlásán. A 11. forduló ezúttal is szombaton kezdődik, méghozzá egy villanyfényes mérkőzéssel, 17 órától. Ekkor a Tata és a Vértessomló csatázik, azaz a harmadik fogadja a negyediket. A két klub között mindössze egy pont a különbség, így igazán parázs csatára lehet számítani. Amelyik alakulat győzni tud, az biztosan a dobogón várhatja a következő fordulót, de adott esetben a második helyre is felléphet. A Tata egy döntetlennel is megőrizné a harmadik pozícióját, de az biztos, hogy Wéber Roland nem az egy pontért küldi fel fiait a pályára, így akár egy gólokban gazdag meccsre is számíthatnak a kilátogatók.

Vasárnap 11 órakor a listavezető Koppánymonostor is pályára lép, méghozzá az elég hektikus Vértes­szőlős ellen. A Monostor még veretlen, hét győzelem mellett három döntetlen áll a nevük mellett, de nem kérdés, hogy a hétvégén az előbbi számot szeretnék növelni. A Vértesszőlős kilencedik a tabellán, kilenc megszerzett ponttal, így nem Kiprich József csapata az esélyes ezen az összecsapáson. 14 órától aztán a Bábolna fogadja majd az Almásfüzitőt. Mindkét gárdának voltak fájó ponthullajtásaik már idén, így mindkét alakulat győzni akar. A Bábolna jelenleg az ötödik, míg az Almásfüzitő az utolsó előtti, ettől függetlenül igazi háromesélyes ez a derbi. Az előző körben mindkét gárda kikapott, így most szeretnék azt a csorbát kiköszörülni.

A forduló másik rangadója az Esztergom–Nyergesújfalu párharc lesz. A Nyergesújfalu a pótolt meccs megnyerésével felsettenkedett a második helyre, míg a bárkire veszélyes Esztergom a hatodik, a két gárda között nyolc pont a differencia. Az Esztergom viszont jól szerepel a tabellán elöl álló csapatok ellen, a Tatát elverte, a listavezető Monostortól pedig pontot csent, így nem mehetnek biztosra a nyergesiek. Darabos Gábor csapata jó passzban van, legutolsó hat meccsét sorozatban megnyerte, már ami a bajnokságot illeti, míg az Esztergom az utolsó három meccsén csak egy pontot szerzett. Nehéz helyzetben van a Környe, hiszen a tabella végén szerénykedő alakulat elég régen nem tudott győzni, és a Kecskéd ellen sem lesznek esélyesek Zelenaiék. Igaz, hogy a Kecskéd sincs kirobbanó formában, az utóbbi három meccsen csak egy pont jött össze, de Linczmaier Lászlóék egyben vannak, és biztosan a három pontért utaznak Környére.

A Sárisáp kezdi összeszedni magát, a tavalyi szereplés ugyan még távol van, de az előző körben győzni tudott a csapat. Most északi derbit vívnak a Tát ellen. A Sárisáp nyolc, a tát tizenkét egységet gyűjtött eddig, így egy hazai győzelemmel fel is kapaszkodhat kissé a Csapó-legénység. A Tát is győzni készül, hiszen szeretne a felsőházba kerülni. Az biztos, hogy szoros lesz a mérkőzés.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 11. forduló



Október 29, szombat, 17 óra

Tatai AC–Vértessomlói KSK

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: - Magabiztos győzelmet arattunk a múlt héten, most egy rangadó vár ránk. A csapat jól dolgozott a héten, nincs okom az aggódásra. Magabiztosan és nagy kedvvel kell nekimennünk a Somló elleni mérkőzésnek. Látjuk az ellenfél jó szereplését, és ennek megfelelően kell pályára lépnünk.

Október 30, vasárnap, 11 óra

Koppánymonostor SE–Vértesszőlősi SE

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – Nem úgy sikerült a legutóbbi mérkőzésünk, ahogy szerettük volna. Se eredményben, se játékban nem voltunk jók. Jókor jött ez a szünet a csapatnak, jól készültünk a héten. A Vértesszőlősnek nem a legjobbak az eredményei, de tudjuk, hogy nem lesz könnyű. Mindent elkövetünk, hogy egy jó minőségű pályán egy jó meccset vívjunk a hétvégén.

Október 30, vasárnap, 14 óra

Bábolnai SE–Almásfüzitői SC

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: – Sok futással és jó egyéni teljesítményekkel szeretnénk győzelemre jutni a hétvégén.

FC Esztergom–Nyergesújfalu SE

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – Nagyon várjuk a mérkőzést, szeretnénk egy jót játszani ellenük, amiben tovább fejlődik a csapategységünk.

Környe SE–Wati-Kecskéd KSK

Zelenai Erik, a Környe játékos-edzője: – Szeretnénk hazai pályán megszakítani a rossz sorozatunkat.

Sárisápi BSE–DG Tát SE

Csapó Károly, a Sárisáp vezetőedzője: – Az utóbbi időben a végleteket mutattuk meg magunkból. Nagyon kíváncsi leszek, a hétvégén melyik arcunkat mutatjuk. Bízunk benne, hogy sikerül győzelemmel zárnunk ezt a hónapot.