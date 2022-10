A regionális U19-es bajnokság Észak-Nyugati csoportjának 8. fordulóját rendezték hétvégén. Az összes megyei csapatunk ebben a ligában indít utánpótlást. Most hétvégén a Zsámbék megszerezte első pontját, miután a Komárom ellen a 85. percben szerzett góllal egyenlíteni tudott. A Tatabánya Budaörsön vendégeskedett, és itt is a végén dőlt el a találkozó: Schön László csapata a 88. percben szerzett góllal győzött 2-1-re. A Dorog ezúttal nem lépett pályára, így a tabella második helyén áll, de a listavezető Kelen SC úgy szerzett ugyanannyi pontot, mint a Dorog, hogy egy mérkőzéssel többet játszott. A Tatabánya a harmadik, a Komárom a hatodik, míg a Zsámbék a sereghajtó, nyolcadik pozícióban van. Ugyanezen bajnokság U16-os korosztályában a Tatabánya vezeti a tabellát, szombaton 3-0-ra győzött Pápán az együttes, így nyolc találkozó után 19 egységgel áll az élen. Megyei csapataink közül a Tatai AC is győzni tudott 3-1-re, így a hatodik pozícióban tanyázik. Az Esztergom 2-0-ra verte otthon a Mórt, így a nyolcadik. A Zsámbék óriási verést kapott, 15-0-ra kapott ki a Csornától, így sereghajtó.

A megyei első osztály U19-es bajnokságában a címvédő Wati-Kecskéd KSK továbbra is listavezető, nyolc mérkőzésből hetet megnyert, és még veretlen. Most hétvégén 5-1-re győzött Vértesszőlősön. Szorosan a Kecskéd mögött a második helyen áll a Tata, mindössze egy pont lemaradással. A tatai alakulat Ácsott tudott győzni 1-0-ra. A dobogón álló Vértessomló a Bakonysárkányt fogadta a hétvégén, és három alkalommal is hátrányba került, de mindannyiszor egalizálni tudott, így 3-3-al ért véget a párharc. Hasonló volt a helyzet Esztergomban, ahová a Nyergesújfalu látogatott. Itt a vendégek úgyszint háromszor szerezték meg a vezetést, de az Esztergom végül harmadik alkalommal nem tudott egyenlíteni, így a Nyergesújfalu 3-2-re győzött. Ezzel az Esztergom maradt pont nélkül az utolsó pozícióban. A Koppánymonostor sima, 3-0-s sikert aratott Környén.

A megyei másodosztály U19-es korosztályának déli csoportjában elég egyértelmű mérkőzések voltak. A „legszorosabb” találkozó a Mocsa-Ászár volt, az eddig minden meccsét megnyerő Mocsa 3-0-ra győzött, így természetesen maradt listavezető. A Bokod hatpontos rangadót vívott az Oroszlány ellen, de hiába állt egy ponttal jobban az Oroszlány, a Bokod simán, 4-0-ra diadalmaskodott, így meg is történt a helycsere a tabellán. Az Almásfüzitő ennél is könnyedebben győzött hazai közönség előtt, 6-0-ra a Kisbér ellen. A két klub pontazonossággal állt a fordulót megelőzően, így már növelte előnyét a Füzitő. A forduló legsimább összecsapása Nagyigmándon volt, ahol a hazai alakulat 11-1-re verte a Csémet. Az igmándiak közül László Roland és Németh Balázs is mesterhármassal jelentkezett. Az északi csoportban kisebb meglepetésre a listavezető Tokod elszenvedte az első vereségét, méghozzá hazai pályán a Baj ellen. A Tokod mögött a Gyermely-Szomor áll jelenleg a második pozícióban, a hétvégén a Piliscsévet 1-0-ra verte az alakulat. Szintén szoros meccset vívott a Lábatlan és a Tát, végül a hazai Lábatlan 4-3-ra győzött. Nem bírt egymással Tatabányai Vasas és a Hajdu Antal FDSE, 1-1 lett a végeredmény. A góllőlistán az ászári Lengyel László vezet, ami a déli csoportot illeti, ő már huszonkét alkalommal volt eredményes. Északon Janusz Istvánnak tizenhárom találat is elég egyelőre ehhez.