A Tatabányai Sport Club közösségi oldalán számolt be arról, hogy az egyesület magas- és távolugró lányai, az ügyességi és gátfutó csapatbajnokságon a para távolugrók is remekeltek. Mint írják, a Székesfehérváron megrendezett hétvégi U16-U18 ügyességi és gátfutó csapatbajnokságon a magasugró lányok arany-, a távolugrók bronzérmet szereztek a TSC Geotech színeiben.

Az eseményről Babicz Pál, a szakosztály utánpótlás vezetőedzője számolt be.

– Maroknyi csapattal vettünk részt a szezon egyik utolsó bajnokságán Székesfehérváron, ám annál szebb eredményeket értünk el. Sajnos több sérülés is hátráltatta az indulást, így számos aranyéremre is esélyes csapatunk sem tudott részt venni a versenyen” - mondta Pali, majd folytatta: Akik viszont elindultak, azok kitettek magukért. A Luterán Fanni, Pénzes Júlia, Balázs Emese alkotta magasugró csapat az első helyen végzett U18 korosztályban. Vasárnap pedig a távolugró csapat kis változtatással, Pap Andrea, Pénzes Júlia, Balázs Emese a szintén dobogós 3. helyet szerezte meg. Az U16-ban szereplő fiú súlylökők is éremért küzdöttek volna, de betegség és sérülés miatt középtávfutásból már jól ismert nevekkel egészültek ki! Ennek fényében az elért 5. helyezésük abszolút megsüvegelendő. A csapat tagjai:Máger Botond, Pőcze Gergő, Mayer Zsombor, Mayer Botond – mondta el Babicz Pál.

Felkészítő edzők: Henyecz László, Társi Zoltán, Kovács Eszter, Reichnach Ferenc, Luterán László.

Hozzáteszik, hogy ugyanitt, ezen az eseményen rendezték meg a para távolugró versenyt, amelyen T35 kategóriában Noll Szilveszter 4,36 ugorva győzött.

T37 kategóriában Palotai Balázs 3,83 ugorva ugyancsak győzött ebben a hideg időben. Mindkettő atléta edzője: Hoffer József.