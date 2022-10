Válogatottunk ezt követően Georgiában, egészen pontosan Tbilisziben lép pályára vasárnap, 16 órától. A szerdai meccset 18 óra 30-től Érden rendezik, írta meg a tatabanyahandball.com.

Nemzeti csapatunkban öt MOL Tatabánya játékos kapott helyet. Ancsin Gábor, Győri Mátyás, Székely Márton, Topic Petar és Rodríguez Pedro. A felkészülésről, a válogatottbeli hangulatról és a várható eredményről, jó formában lévő kapusunkat, Székely Marcit kérdeztük.

Most is remek a hangulat a válogatottnál

– Ide mindig élmény és megtiszteltetés meghívást kapni. Az itt tapasztalható atmoszféra egy kicsit mindenkit kizökkent a szürkébb hétköznapok monotóniájából. Nem véletlen, hogy minden játékos nagy örömmel érkezik ide. Rátérve a litvánokra, magas lövőik vannak és egy nagyon ügyes karmesterük, aki remekül szervezi a játékot. Rájuk oda kell majd figyelnünk. Eközben a „grúzok” megmérkőznek a svájciakkal, ez pedig azt is jelenti, hogy róluk egészen friss információink, felvételeink lesznek, ami sokat segíthet az ellenük történő felkészülésben. Persze először a litvánok elleni meccset szeretnénk megnyerni, aztán a vasárnapi Eb-selejtezőt is. Ezek a találkozó nagyon jól szolgálják már a világbajnokságra való felkészülésünket is.