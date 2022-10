Hatpontos rangadó várt László Péter csapatára hazai környezetben a Kelen ellen, hiszen a fővárosi klub két ponttal előzte a tabellán a komáromiakat, így egy előzéssel helyet is cserélhetett volna a két gárda. Ezért igen motiváltan lépett pályára a KVSE, aminek meg is lett az eredménye: a 25. percre már 2-0 volt az állás a hazaiaknak. A szünet előtt még szépíteni tudott a zöld-fehér csapat, majd a második félidőben egalizált is. A végén aztán ismét Nagy Zalán volt a főszereplő, sokadszorra rúgott nagyon fontos gólt, így a Komárom otthon tudta tartani a három pontot. Ezzel meg is előzte a Kelent, a tabellán, és a szezon előtt kitűzött bennmaradáshoz is egyel közelebb lépett. A KVSE jelenleg a 11. helyen áll a tabellán.