Az öregfiúk bajnokságok is haladnak, a déli csoportban az Oroszlány hét mérkőzés után is vezeti a bajnokságot, miután hétből hat meccset megnyert. A Kecskéd jelenleg a második, a legutóbbi fordulóban 3-1-re győzött Bokodon. A legtöbb gólt a Várgesztes-Vértesszőlős összecsapás hozta, ott 8-3-as sikert ünnepelhetett a vendégcsapat. Bognár Ferenc és Pankotai Zoltán is mesterhármast jegyzett. Sima kiütésben részesült a Bakonyszombathely Vértessomlón, a hazaiak 9-1-re győztek, ráadásul a kilenc somlói gólon heten osztoztak.

Az északi csoport is téli pihenőre vonult, jelenleg az Esztergomi Vitézek vezeti a tabellát, kilenc meccsből nyolcat megnyerve. Legutóbb, még október 10-én 12-0-ra győzött a listavezető a TABAK ellen, itt Kovács Dániel rúgott öt gólt. A Tatabányai Vasas a második helyen tölti a pihenőt, miután Tatán szoros rangadót nyert 3-2-re. A harmadik helyre még a Lábatlan fért oda. A Fejér megyei öregfiúk bajnokságban szerepel a Komárom és a Zsámbék, előbbi a Nyugati, utóbbi az Északi csoportban. A KVSE a Csákvártól kapott ki 3-0-ra, így a tizenkét csapatos bajnokság nyolcadik pozíciójában áll. A Zsámbék 4-1-re kapott ki, de így is a harmadik helyről várja a folytatást.