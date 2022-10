Zantleitner Krisztinának – írhatjuk – hagyományosan évről-évre új csapatot kell építenie. Ezért nem véletlen, hogy a tatabányai élvonalbeli együttest rendre csak utánpótláskorú pólósok alkotják. Amivel ennek dacára is elégedetlenek lehetünk, a sok labdavesztés, a vendégek legalább öt-hat alkalommal „adták el” a játékszert. Ami pozitívumnak számít, az hat a hat elleni védekezés volt ezen a meccsen.

A tatabányai kapu előtt még így is hiányoztak a blokkok, illetve a vendégek „nem mertek” közelebb menni a fővárosiak válogatott hálóőrének kapujához, így a lövéseik nem voltak hatékonyak. A tatabányaiak dolgát tovább nehezítette, hogy a hazaiak jóval érettebbek, erősebbek és rutinosabbak voltak. Játékosai súly és korbeli fölényét ki is használta a sokszoros bajnok és kupagyőztes fővárosi együttes. Az egész mérkőzésen domináltak, ami a végeredményben is tükröződik.

Zantleitner Krisztina: - Jó iramú mérkőzést vívtunk, és bírtuk is az ellenfelünk által diktált tempót. De egyelőre még hiányzik az igazi összeszokottság.