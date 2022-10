A harmadosztály déli csoportjában a nem túl jól rajtoló Várgesztes a sereghajtó Bakonyszombathely együttesét fogadja. A tabella második helyén álló Császár-Ete II. Rédén vendégeskedik, itt nem a hazaiak az esélyesek. A Szákszend számára egy oroszlányi túra jön hétvégén, itt három ponttal kéne hazatérni. A negyedik pozícióban lévő Csém a hetedik Bársonyost fogadja. Amennyiben a hazaiak szeretnének dobogón végezni, kötelező a győzelem. A listavezető Bana számára is kötelező lenne a siker a Tárkány otthonában. Északon is idegenben szerepel a tabella vezetője, méghozzá Tatabányára utazik a Tardos. A második helyen álló Szomód szabadnapos lesz, de a harmadik Naszály hiába nyer simán Annavölgyön, nem lesz helycsere. A Pilismarót hatpontos derbit vív Bajóton, itt elég háromesélyesnek tűnik a párharc. Alsóházi derbi is lesz Vértestolnán, ahová a Szárliget utazik. A hazaiak kilenc, a vendégek négy pontot gyűjtöttek eddig. A Dunaalmás Bajnára látogat, itt kötelező lenne a győzelem, a TABAK és a Süttő pedig egymás ellen javíthat.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Dél, 11. forduló

Október 30, vasárnap, 14 óra

Gesztesi SE-Bakonyszombathelyi KSE, Réde KSE-Császár-Ete II., Oroszlányi SZE-Szákszendi SE, Csémi SE-Bársonyos SK, Tárkány KSE-Banai KSK. Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Észak, 11. forduló

Annavölgyi BSE-Naszály SE, Bajnai SE-D.M.A.C. Dunaalmás, Vértestolnai TE-Szárligeti SE, TABAK-Süttői SC, Tatabányai Vasas-Tardosi FC, Bajóti Szikra SE-Pilismarót SC.