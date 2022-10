Második alkalommal rendezte meg a Sprint Futóklub a Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség (TVSZSZ) segítségével a hétvégén az Őszbúcsúztató elnevezésű futóversenyét Tatán, az Öreg-tó körül. A szép környezet és a futáshoz ideális időjárás kedvezett a rajthoz állóknak, akik számára az egyedi befutóérem is sokat jelentett, amit minden előnevező megkapott.

Ezúttal is a Sprint Futóklub tatai klubházánál volt a versenyközpont, ahol a 141 induló leadhatta nevezését. A 200 méteres távon, amelyen 10 éves korig lehetett indulni, 11-en álltak rajthoz. A 7 km-en (egy tókör, amelyet gyaloglásban is lehetett teljesíteni) 79-en versenyeztek, míg az idén első alkalommal megrendezett 14 km-es távot (két tókör) 51-en választották.

A rendezők örömére 21 felvidéki futó is rajthoz állt. A szervezők egyéni ajándékokkal és tortával kedveskedtek az októberben születetteknek, de jutott tortaszelet minden indulónak. Minden 70 éven felüli versenyző kupát is kapott. Ismét nagy sikere volt a sorsolásnak, de ezen kívül is sok különdíjat osztottak ki a szervezők.

A két távon az abszolút 1-6. helyezett női és férfi befutó kupát, a 7-10. helyezettek érmet kaptak. Mindkét távon megválasztották a legjobb külföldi és sprintes női és férfiversenyzőt is. A résztvevők idén is jól érezték magukat a családias hangulatú rendezvényen, amelyet elmondásuk szerint jövőre is meg kell rendezni.

Eredmények

7 km, abszolút női: 1. Csordás Mónika (Komló), 2. Herbszt Csilla (Veszprém), 3. Vincze Tímea (Martfű); abszolút férfi: 1. Nagy Richárd (Budapest), 2. Tomovic Róbert (Réta, Szlovákia); 3. Szendrei Zsolt (Tatabánya).

Abszolút férfi: 1. Somogyvári Zsolt (Tany, Szlovákia), 2. Oláh Richárd (Sprint Futóklub, Tatabánya), 3. Nagy Dániel (Sprint Futóklub, Tatabánya).

A legjobb sprintes versenyzők 7 km-en a tardosi Chmelovics Zsuzsa és Horváth Sándor, míg 14 km-en a budapesti Hírmann Anna és Oláh Richárd lettek. A legjobb külföldi futó 7 km-en az egyaránt újvári (Szlovákia) Dráfi Natália és Tomovic Róbert, 14 km-en pedig Kozmér Ildikó és Somogyvári Zsolt voltak. A legsportosabb családok címet a győrsági Gyönge, a környei Markót és a biatorbágyi Michalek famíliák érdemelték ki.

A legidősebb versenyző 7 km-en a budapesti Richter Ferenc volt, aki már a 85. élet­évében jár. 14 km-en a tatabányai Bozó Pál 84 évesen is minden gond nélkül teljesítette a 14 km-t.

A szervezők a támogatásért köszönet mondanak a Chionak, valamint Vadóc Lászlónak, a TVSZSZ elnökének. Az egyesület legközelebbi versenye a Samu-futás lesz Vértesszőlősön, november 12-én (távok: 4,7 és 9,6 km).