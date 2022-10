Az új szakvezető jól ismeri a másodosztályt, dolgozott a ZTE utánpótlásában is, ezt követően, mint pályaedző segítette az NB1-es zalai együttest. Pályafutásának következő állomása a szlovén másodvonalhoz tartozó Nafta Lendava csapata volt, majd 2020 júniusában vállalt el az NB2-es Szentlőrinc SE vezetőedzői feladatait, ahol két szezont töltött el 2022 májusáig. Marian Sluka játékosként az NB I.-ben több csapatban is megfordult, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Siófokon és Pápán is a középpálya motorja volt.