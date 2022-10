Dombay Gábor önkormányzati képviselő, szervező elmondta, a váltófutást 2009-ben szervezték meg először, amikor Szőnyi Ferenc klubtársuk először indult el ezen a megmérettetésen. Idén huszonnégy magyar indult el a Spartathlonon, emellett az egyesület a felvidéki Bíró Attilának is szurkolt. Dombay Gábor arra is kitért, a Spartathlon az egyik legkeményebb ultramaraton a világon, amelyen egyébként ő maga is részt vett tavaly.