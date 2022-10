Nemrég még hatalmas ünneplésben részesült a tokiói olimpián hetedik magyar súlyemelő, a rédei Nagy Péter. Mostanra azonban nagyon fordult a világ, mert közösségi oldalán fakadt ki a szövetségre. A háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes sportoló azt írta, hogy most lett volna lehetősége jelöltetni magát a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség Sportolói bizottságába, ám ehhez a hazai szervezet nem nyújtott támogatást a számára. A 36 éves ólomsúlyú versenyző felemlegette, hogy egy évvel ezelőtt is leszavazta jelölését a szövetség. Nagy Péter ezen kívül azt is nehezményezte, hogy állítása szerint neki csökkentették a Gerevich-ösztöndíját a legnagyobb mértékben, valamint a külföldi versenyeit sem finanszírozzák. Végül azért hozzátette: számára ez elszomorító, de azért a sportág iránti szeretete még viszi előre és küzd az céljai eléréséért.

képalá: Tavaly nagy ünneplést kapott Nagy Péter a tokiói sikeres szereplés után