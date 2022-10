Felemásan alakult megyei csapataink számára a szombati harmadosztályú forduló. A 14. kör rangadóján a hétvégét a második helyen kezdő Tatabánya fogadta a negyedik pozícióban lévő, de a mezőny talán legerősebb játékoskeretével rendelkező III. Kerületet. A hazai pályán a szezonban még veretlen Tatabánya most is megmutatta, hogy aki a Bányászvárosba érkezik, az hagyjon fel minden reménnyel. Szegleti góljával az első félidőben előnybe került a TSC, majd a vendégek kapusa a kiállítás sorsára jutott. Innen aztán egyértelmű volt a találkozó, végül 3-1-re győzött a Tatabánya. Ez pedig azt is jelenteti, hogy hosszú évek után újra a Tatabánya vezeti a tabellát a Nyugati csoportban.

Tatabányai SC–III. Kerületi TVE 3-1 (1-0)

Tatabánya, vezette: Kovács G. P. (Nagy M., Halmai K.).

Tatabánya: Lóth – Árvai, Kovács, Krupánszki, Kocsis (Forró, 70.), Szegleti, Katona, Szegő, Molnár (Hajas, 78.), Székely, Letenyei. Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Gólszerzők: Szegleti (37.), Kocsis (51.), Árvai (67.), illetve Barczi (57.).

Kiállítva: Szmola (48.), Hegedüs (93.) – egyaránt III. Kerületi TVE.

Persze ehhez a győzelem mellett kellett az is, hogy a Komárom kicsit besegítsen, ugyanis pontot rabolt a forduló előtt még listavezető Puskás Akadémia II-től. A találkozó első 85 percében nem esett gól, ezt követően kettő is, ami döntetlent eredményezett.

NB III., Nyugati csoport, 14. forduló

Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II. 1-1 (0-0)

Komárom, vezette: Gáspár A. (Szalai D., Blum D.).

Komárom: Bánfalvi – Nagy T., Tóth Gy. (Tóth P. A., 82.), Köles, Szecsődi, Gelencsér Gy. T. (Vincze, 89.), Horváth M. D., Torma (Milos, 89.), Schiller, Sandal (Nagy L., 70.), Nagy Z. B. Vezetőedző: László Péter.

Gólszerzők: Torma (88.), illetve Magasföldi (86.).

A Zsámbék a szomszédos Bicskénél vendégeskedett, és ugyan Barlangi góljával megszerezte a vezetést, de a Bicske még az első félidőben megfordította a párharcot, és otthon tartotta a három pontot. A Komárom a tizenharmadik, a Zsámbék a 20., utolsó pozícióból várja a folytatást.