A válogatottmérkőzések miatti bajnoki szünetet ugyan tartalmasan használta ki a MOL Tatabánya KC, de Tombor Csaba, a Kék Tigrisek vezetőedzője elmondta, az összetartáson részt vevő játékosai miatt nem tudott igazán együtt dolgozni a csapat. Ez pedig némi hátrányt is jelentett.

– Mindezek ellenére nagyon bízom benne, hogy játékosaim átérzik, hogy milyen fontos és kemény mérkőzés vár ránk Heves megyében. Remélem, sikeresen vesszük majd a gyöngyösi akadályt – jegyezte meg a szakvezető.

A tatabányaiak mestere szólt arról is, hogy Ancsin Gábor betegsége miatt már a nemzeti együttes összetartásán sem tudott részt venni, sőt, a válogatott jobbátlövő még most sincs százszázalékos állapotban. Rajta kívül Topic Petar sem érkezett haza teljesen egészségesen, neki egy kisebb bokasérülése volt. Ám mindkettőjük játékára számít Gyöngyösön a vezetőedző, amire nagy szükség is lesz.

– A Gyöngyös jól kezdte az idei pontvadászatot – emelte ki Tombor Csaba. – Két hazai találkozóját megnyerte és Balatonfüreden is szerzett egy pontot. A védekezésük meglehetősen kemény, és gondolom kapusuk, Bartucz Laci ellenünk, egykori csapata ellen különösen szeretne bizonyítani. De nekünk elsősorban saját magunkkal kell foglalkoznunk. Úgy gondolom, ha a saját stílusunkban tudunk kézilabdázni, akkor ez a mérkőzés is nyerhető, aztán, hogy ez sikerül-e, majd a pályán dől el. Egy dolgot azonban garantálhatunk: a társaság mindent elkövet majd azért, hogy két ponttal távozhassunk Gyöngyösről.

A vendégegyüttes még továbbra sem számíthat Hornyák Bence játékára, ellenben a spanyol szélső, Cristian Ugalde állapota egyre inkább javul. Amennyiben az orvosi kontrollvizsgálat pozitív eredménnyel zárul, könnyen elképzelhető, hogy hamarosan pályára léphet. A gyöngyösi összecsapáson a jelen pillanatban két legjobb magyar játékvezetőként számon tartott Bíró Ádám és Kiss Olivér párosa fújja majd a sípot.