A kilencedik kör következik a megyei első osztályban. Rögtön szombaton egy óriási rangadónak lehetnek szemtanúi a kilátogatók, hiszen a dobogó harmadik fokán álló Tata és a listavezető Koppánymonostor csatázik. A hazaiak jól kezdték a szezont, sokáig hiba nélkül álltak, azonban az elmúlt két mérkőzés nem úgy alakult, ahogy azt Wéber Roland elképzelte, így már két vereséget is szenvedett a tatai gárda. A Koppánymonostor eddig még veretlen, nyolcból hatot megnyert, és még két döntetlent is elért. Jelenleg öt pont a két csapat közti különbség, úgyhogy helycseréről még nincs szó, a Koppánymonostor viszont jócskán növelhetné előnyét a tabellán egy győzelemmel. Külön csata lehet a két gólgyáros között, hiszen hazai oldalon Mészáros Dominik, a vendégeknél pedig Fodor Martin áll kilenc góllal.

Vasárnap a Bábolna és a Kecskéd méri össze erejét. Ez is egy hatpontos találkozó lesz, hiszen a Bábolna csak egy ponttal áll jobban, mint a Kecskéd, így is adott esetben helycsere lehet. Mindkét gárda kissé hektikus szezonkezdeten van túl, de egy győzelem erőt adhat a folytatáshoz. Nagyon nehéz helyzetben van az újonc Almásfüzitő, hiszen több sérültjük van, mint pontjuk. Az utolsó előtti pozícióból várják a Tát elleni derbit. Szabó Attila csapata sem kapta el túl jól a rajtot, de három győzelmet már aratott, ettől függetlenül eléggé háromesélyes lesz ez a párharc.

Nagy rangadó lesz az Esztergom–Vértessomló-összecsapás is, hiszen a hazaiak az ötödik, a vendégek a második pozícióban tanyáznak, ráadásul a forma is jó. Az Esztergom négy pontot szerzett a Koppánymonostor, Tata duó ellen, a Vértessomló pedig az utolsó öt meccsből négyet is megnyert. Jelenleg csak két pont a differencia, így egy hazai győzelemmel az Esztergom akár a dobogó második fokára is felállhat, bár ehhez a csillagok szerencsés együttállása is szükséges. Ugyanez a pozíció megtartható Nagy Gézáék számára is egy győzelemmel.

Alsóházi derbit rendeznek Környén, ahová a Vértesszőlős utazik majd. A környeiek jelenleg a sereghajtók, mindössze három pontot szerzett a csapat, Kiprich Józsefék pedig a megszerzett hét egységgel a kilencedik pozícióból várják a folytatást. Az biztos, mindkét csapat számára nagyon jót tenne a három pont, hogy el tudjon mozdulni a mostani helyéről.

Jónak ígérkezik a Sárisáp–Nyergesújfalu-derbi is, elég sok az átfedés a két klub között, így nagy meglepetéseket nem fognak okozni egymásnak. A két csapat közül a Nyergesújfalu startolt jobban, hiszen a negyedik helyen áll a csapat, miközben a Sárisáp jelenleg csak a tizedik. Ettől függetlenül egyáltalán nem lefutott ez a derbi. A kilencpontos differencia nagy, de a Sárisáp biztosan jobb csapat annál, mint amit a tabella jelenleg mutat. A Nyergesújfalura is igaz az, ami az Esztergomra, hogy egy győzelemmel és némi szerencsével a dobogón találhatja magát a fordulót követően.





Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 9. forduló

Október 8., szombat, 14 óra

Tatai AC–Koppánymonostori SE

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: – Nem túl jól jöttünk ki az elmúlt két mérkőzésünkből. A csapat maga alatt játszott. Ha holnap rátalálunk a helyes útra, van esélyünk a győzelemre! A Monostor egy jó csapat, nem lesz könnyű meccs! Bárhogy is alakul a vége, ha mindent megteszünk a győzelemért, nem leszek csalódott!



Október 9., vasárnap, 15 óra

Bábolnai SE–Wati-Kecskéd KSK

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: – Szeretnénk javítani hazai pályán, és megpróbálni a tabella első felében maradni.

Almásfüzitői SC–DG Tát SE

Lencse Balázs, az Almásfüzitő technikai vezetője: – Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Hét sérültünk és egy eltiltottunk van. Megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a hétvégi mérkőzésből.

FC Esztergom–Vértessomlói KSK

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – Szeretnénk folytatni a veretlenségi sorozatunkat. Ismét egy rangadót játszunk egy jó csapat ellen, de itthon akarjuk tartani a három pontot.

Környe SE–Vértesszőlősi SE

Zelenai Erik, a Környe játékos-edzője: – Már ráférne a csapatra a sikerélmény…

Sárisápi BSE–Nyergesújfalu SE

Csapó Károly, a Sárisáp vezetőedzője: – Remélem, tanulunk a múltheti hibáinkból. A heti edzések jól sikerültek. Tudjuk, hogy jó csapatot fogadunk, de bízunk a sikeres hétvégében és a pontszerzésben.