A TABAK-Szomód meccs is hatpontos lesz, hiszen itt is csak egy pont a különbség. Ez igaz a Bajót-Süttő párharcra is, így az északi tabella is kifordulhat a sarkából a fordulót követően.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Dél, 9. forduló

Október 9, vasárnap, 15 óra

Gesztesi SE-Dad SE, Bakonyszombathely KSE-Bársonyos SK, Oroszlányi SZE-Banai KSK, Bokod FCE-Császár-Ete II., Csémi SE-Szákszendi SE, Tárkány KSE-Réde KSE.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Észak, 9. forduló

Bajnai SE-Pilismarót SC, D.M.A.C. Dunaalmás-Naszály SE, TABAK-Bar-Nul Szomód SE, Tatabányai Vasas-Szárligeti SE, Bajóti Szikra-Süttői SC.