A megyei első osztály 8. fordulóját rendezték a hétvégén, amelyen több meglepetés is született. Leginkább a Tata táti veresége tartozik ebbe a kategóriába. Wéber Roland csapata ugyan az utóbbi két tétmérkőzését elveszítette (a Zsámbék elleni megyei szuperkupa-döntőt, és az Esztergom elleni bajnokit), de így is a tabella második fokáról várta a Tát elleni meccset. A vezetést már korán meg is szerezte a Wéber-csapat Táton, de a második félidőben a Tát szépen játszva meg tudta fordítani a találkozót, így otthon tartotta a három pontot.