Tombor Csaba vezetőedző előzetes esélylatolgatása beigazolódott, miszerint kemény mérkőzés várt a Kék Tigrisekre Gyöngyösön. Éppen ezért rendkívül értékes két ponttal tértek onnan haza Peric-ék.

– Fantasztikus hangulatú meccs volt – emlékezett vissza a tatabányaiak vezetőedzője. – Rengeteg tatabányai szurkoló kísérte el a csapatunkat, ők is sokat segítettek, hogy sikerüljön megszerezni a győzelmet. Apróbb hullámvölgyektől eltekintve végig vezettünk azon a találkozón, de azt még meg kell tanulnunk, hogy négy–öt gólos előnyről miként lehet magabiztosan nyerni. Ezt szeretnénk itthon bizonyítani. Hazai pályán csak a győzelem elfogadható eredmény, de nehéz feladat elé nézünk, mert a Budakalász jó erőkből álló alakulat. Arról nem is szólva, hogy pénteki ellenfelünk eddig hektikusan teljesített. Voltak nagyon jó meccsei és gyengébben sikerültek. De a középmezőny csapatai ellen nincs lefutott mérkőzés, mert bárkit meglephetnek. Ezt szeretnénk elkerülni, és meg akarjuk szerezni a két pontot.

A hazaiaknál Hornyák Bence még mindig maródi. A november eleji orvosi felülvizsgálat eredményétől függ, hogy mikor kezdheti meg az edzéseket. Ancsin Gábor sem teljesen egészséges, viszont Cristian Ugalde sérülését követően ismét együtt készülhet a csapattal. Szerencsére, a többiek egészségesek. Győri Mátyás, a MOL Tatabánya KC válogatott kézilabdázója arról szólt, nagyon várja már, hogy újra itthon játszanak, mert annak mindig különleges hangulata van. Miközben abban is bízik, hogy minél többen kilátogatnak majd a találkozóra.

– Nem lehet kérdés, hazai pályán nyerni akarunk – mondta. – Együttesünk most rózsaszínű mezben lép majd pályára, mert mi is csatlakoztunk a „Pink október” kezdeményezéshez, ami a mellrák elleni küzdelem hónapja. A srácokkal együtt kőkeményen készülünk erre az összecsapásra is. A vendégcsapat meglehetősen kiszámíthatatlan, de több olyan játékosa is van, aki képes kifejezetten jó egyéni teljesítményre. Ám mi, elsősorban magunkkal foglalkozunk. Úgy gondolom, ha mi diktáljuk a tempót, nem lehetnek gondjaink, mert nekünk hosszabb és erősebb is a kispadunk.

A pénteki meccsen Sándor L. és Szikszay Cs. játékvezetők fújják majd a sípot.