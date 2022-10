Kézilabda NB I., férfi, 6.forduló

Gyöngyös – MOL Tatabánya KC 25-27 (10-14)

Dr. Fejes András Városi Sportcsarnok, 1100 néző, vezette: Bíró Á., Kiss O.

Tatabánya: Székely M. – Pergel, Győri M. 3, Peric 10 (4), Topic 4, Maras 3, P. Rodríguez 6. Csere: Edwards 1, Bodor, Obradovics, Ubornyák, Vilovszki, Ancsin. Edző: Tombor Csaba.

Az eredmény alakulás, 6.p.: 1-3, 11.p.: 4-3, 13.p.: 4-5, 18.p.: 7-9, 26.p.: 9-12, 37.p.: 14-20, 42.: 17-21, 49.: 21-23, 53.p.: 23-26, 56.p.: 25-26.

Kiállítások: 2/1, illetve 7/4.

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: - Kissé magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, de ettől talán még értékesebb ez az idegenbeli győzelem. A srácok véleménye szerint is, innen kevés csapat távozik majd ponttal. Le a kalappal a fiúk előtt ezért a teljesítményért, és a szurkolóinknak is köszönjük, ők is kellettek a győzelemhez.