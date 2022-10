A Tokod negyed óra után már három góllal vezetett a Zsámbék II. ellen, de a vendégek innen még felzárkóztak egyre. Mint kiderült, ez csak egy kis rövidzárlat volt a Tokod részéről, amely újabb három gólt szerezve végül simán nyert és zsinórban harmadik győzelmét aratta. A mérkőzés hőse a négy gólt szerző Zsolnay Zsolt Pál volt. A Nagyigmánd kétszer is két góllal vezetett a Baj ellen, a vendégek azonban a hajrában egyenlítettek és ezzel megmentettek egy pontot. A góllövőlista élén továbbra is a zsámbéki Sugár Soma áll, aki ezúttal is eredményes volt és már 12 találatnál jár.

Eurotrade Solar megyei II. osztály, 10. forduló

Ácsi Kinizsi SC–Mocsa KSE 0-1 (0-0)

Ács, vezette: Udvardi Krisztián (Kiss Csaba, Kiss Dominik).

Ács: Kádár – Ozoróczi N., Mayer, Bögi, Kohár (Molnár, 78.), Bruckner, Kelemen (Székelyhidi, 86.), Varga R. (Sáling, 40.), Fekete, Lami, Görözdi G. Vezetőedző: Ozoróczi Gábor.

Mocsa: Pálvölgyi – Korán, Pokk, Rácz, Jordán, Csizmadia R., Bakura, Kerekes (Prógli, 83.), Varga L. (Czifra, 73.), Fehér Balázs (Balog, 73.), Mesterházi. Technikai vezető: Csizmadia Tibor.

Gólszerző: Csizmadia R. (75.).

Kiállítva: Bruckner (80.), Bögi (85.), Lami (90.) - egyaránt Ács.

Bakonysárkányi SE–Piliscsévi SE 5-1 (3-0)

Bakonysárkány, vezette: Mann Ádám József (Bálint Fanni).

Bakonysárkány: Wohl – Wolf (Lakatos, 57.), Ritter, Büki, Pirsli (Fülöp, 72.), Csizi, Kokas (Rakita, 75.), Szűcs, Horváth, Nagy L. (Geczinger, 62.), Koncz. Technikai vezető: Manner Dominik.

Piliscsév: Csukrán – Sáska, Mesterházi I. Csaba, Gyügyei (Mesterházi A., 57.), Halmos, Mesterházi II. Csaba, Belovai, Tömör, Simon, Kucsera T., Kucsera B. Technikai vezető: Klányi Norbert.

Gólszerző: Büki (28., 55.), Kokas (37.), Nagy L. (43.), Pirsli (51.), illetve Tömör (62.).

Gyermely–Ászár KSE 4-1 (1-1)

Gyermely, vezette: Kis Gergő Benedek (Kovács Zsolt).

Gyermely: Fülöp – Huszárovics (Gecse, 80.), Huber (Kovács A., 65.), Kovács K., Ligeti M., Balázs, Kiss, Genszki, Grosz, Stréhli N., Tóth. Vezetőedző: Sulyok Attila.

Ászár: Lengyel Levente – Wolf, Polgár, Ligeti D., Kolonics, Kiss (Méhes, 26.), Verebics, Rumi, Büki F., Brandt (Somogyi, 63.), Hullám.

Gólszerző: Tóth (23.), Stréhli N. (80.), Kovács A. (85.), Genszki (91.) illetve Büki F. (35.).

Nagyigmándi KSK–Baj KSE 3-3 (2-0)

Nagyigmánd, vezette: Dávid Rita (Patócs Dorina).

Nagyigmánd: Andrej – Németh B., Szalai T., Szalai J. I. (Takács, 75.), Szalai Á., Nádolszky (Kovács K., 46.), Turi (Gombik, 86.), Zvér, Hérics (Varga R., 75.), Boros, Müller. Technikai vezető: Németh Mihály.

Baj: Jurassa – Kovács B. (Czeglédi, 64.), Pálinkás (Hocza, 66.), Lounes, Bárányos, Beigelbeck (Veres, 66.), Sebestyén, Varga A., Csapucha (Antal, 71.), Németh Á., Számvéber (Kutak, 80.). Technikai vezető: Bujdos László.

Gólszerző: Zvér (20., 61.), Németh B. (35.), illetve Kovács B. (50.), Czeglédi (79.), Sebestyén (80.).

Tokod SE–Zsámbéki SK II. 6-2 (4-2)

Tokod, vezette: Lovas Gábor (Kis Benedek, Papp Márton).

Tokod: Szerepi – Cauxeiro, Varga G. (Laskai, 55.), Deres (Bartos, 67.), Gyúró, Szőke (Timándi, 74.), Muzsik, Zsolnay (Sándor, 76.), Németh B. (Németh I. B., 64.), Varga B., Turcsán. Vezetőedző: Gálicz Ferenc.

Zsámbék II.: Vimmer – Kovács, Katona, Magyar, Fekete I. R. (Oláh, 66.), Sugár, Dobos, Szűcs, Peinlich, Homoki M., Fekete Cs. (Veréb K., 14.).

Gólszerző: Zsolnay (6., 15., 29., 60.), Deres (10.), Szőke (72.), illetve Sugár (23.), Katona (25.).

Kisbéri SSE–Dunaszentmiklósi SE 3-2 (2-1)

Kisbér, vezette: Janovics István (Janovics Ádám, Horváth István).

Kisbér: Kutyfalvi – Spohn, Csima, Takács K., Szappanos (Rostás, 80.), Takács B., Horváth D., Merkl, Nyári Z., Nagy, Bokányi. Vezetőedző: Gyüszi Levente.

Dunaszentmiklós: Tóth – Dácher, Purgel, Schmidt D. Z., Takács G., Szili (Fekete, 80.), Janetka, Kerekes, Kovács, Bakos, Schmidt Sz. (Ströcker, 46.). Technikai vezető: Nágel Imre.

Gólszerző: Merkl (9., 87.), Bokányi (34.), illetve Kerekes (45., 90. - egyaránt tizenegyesből).

Kiállítva: Janetka (Dunaszentmiklós, 69.).

A Lábatlani ESE–Császár-Ete mérkőzést december 4-én rendezik.

Szabadnapos: Csolnoki SZSE.