– Sokkal rosszabbra számítottam, több okból is. Az egyik a hosszú kihagyás. Más volt a prioritás az elmúlt években, valamint újra magamra kellett találnom. A másik, hogy a Fitparádé nagyon erős verseny, talán az INBA Hungary Natural Bodybuilding Világbajnokság volt ennyire erős azok közül, ahol eddig indultam. A harmadik, hogy az itthoni tükörben nem láttam ennyire jónak magam, mint amit sikerült produkálnom. De megint bebizonyosodott: minden az időzítésen és a rengeteg tapasztalaton múlik – értékelte a versenyt Georgina a közösségi oldalán, ahol köszönetet mondott minden támogatójának, aki valamilyen formában hozzájárult sikeres szerepléshez.

Elárulta azt is, hogy teljesen más volt a felkészülés mint eddig.

– Más koncepciójú vízhajtást csináltam. A farizmom is százszor jobb, mint legutóbb volt, úgyhogy bevallom őszintén, aznap néhány alkalommal bepárásodott a szemem – írta a gyönyörű testépítő, majd üzent azoknak, akik vele voltak, akik odaléptek hozzá pár biztató szóra: „óriásiak vagytok, nekem olyan, mintha kívülről néznék egy filmet, és nem is rólam volna szó!”

Georgina a színpadon

Forrás: Beküldött/Csakistiphoto

Korábban, a pandémia alatt Georgina olvasóinknak is segített formában maradni. Gyakorlatai, amelyekkel hatékonyan tudjuk formálni a testünket otthon, hétköznapi eszközök segítségével, bármikor hasznosak lehetnek.