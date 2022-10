A megyei másod­osztály vasárnapi fordulójának összecsapásai három különböző időpontban kezdődnek. A Piliscsév délelőtt tíz órakor fogadja a Kisbért. A hazaiak tizenegy, a vendégek tizenhárom pontot gyűjtöttek eddig, így adott esetben egy helycsere is elképzelhető. 14 órától a még nyeretlen Dunaszentmiklós fogadja a Csolnokot. Jelenleg mindkét gárda az alsóházban van, de a Csolnok már kétszer is nyert. A listavezető, és eddig minden meccsét megnyerő Mocsa hazai pályán szerepel, az ellenfél a Gyermely lesz. A vendégek is jól kapták el a rajtot, a negyedik pozícióban vannak, így veszélyesek lehetnek. A második helyen álló Lábatlan az Ászár vendége lesz. Itt a papírformát tekintve Karcagi Pálék jóval esélyesebbnek tűnnek. A sereghajtó Császár-Ete a Nagyigmándot vendégeli meg, itt a vendégek tűnnek esélyesebbnek a tabella jelenlegi állása szerint. Az újonc Baj a hatodik helyről várja a kilencedik Tokodot. A háromesélyes derbin bárki nyerhet. Este 17 órától a Zsámbék fogadja a dobogó legalsó fokán álló Bakonysárkányt. A két klub egyaránt a harmadosztályból jutott fel idén. A vendégek már egy tucat ponttal többet szereztek, de a Zsámbék II. hazai pályán bárkire veszélyes lehet.



Eurotrade Solar Megyei II. osztály, 11. forduló Október 30, vasárnap, 10 óra

Piliscsévi SE–Kisbéri SSE.

Október 30, vasárnap, 14 óra

Dunaszentmiklósi SE–Csolnoki SZSE, Mocsa KSE–Gyermely, Ászár KSE–Lábatlani ESE, Császár-Ete–Nagyigmándi KSK, Baj KSE–Tokod SE.

Október 30, vasárnap, 17 óra

Zsámbéki SK II.–Bakonysárkányi SE.