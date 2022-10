A mérkőzés úgy kezdődött, ahogy legszebb álmaikban remélték a házigazdák. Kozma Andrea továbbra is nagyon nagy formában gurít, ezúttal is egyenletes és jó játékkal szerezte meg első csapatpontját a TSC-nek. Eredménye az egész forduló (holtversenyben) legmagasabb fája. A másik párban Frank Klaudia jó kezdés után szoros csatában vesztette el párharcát. Az első sor után, 1:1-nél, 62 fa előny állt a hazaiak neve mellett a táblán. A második duó szereplése alatt még fokozódott a hangulat. Rohrbacherné Szilvi 3:1-re nyert szettpontokkal, így tovább gyarapította a csapatpontok számát. Kovács Krisztina is hasonló arányban múlta felül a rákoshegyiek fiatal játékosát. Ezzel 3:1-es hazai vezetésnél 104 fa előnye volt a Tatabányának, ami több mint biztatónak tűnt a meccs derekán.

De most a folytatásban is sikerült megtartani az előnyt a vendéglátóknak a fővárosiakkal szemben. Némethné Katona Beáta is hozta az újabb, immár negyedik csapatpontot, míg Németh Kinga a másik párban jól tartotta válogatott ellenfelét. A szurkolók végig lelkes buzdítása mellett végül 6:2-es győzelmet ünnepelhettek a Bányász-lányok.

Tihanyi Péter: – A Zalaegerszegen látott jó formát most is sikerült hozniuk a lányoknak. A 3332-es összfa az idei ősz eddigi legjobb eredménye, amivel teljesen megérdemelten verték előzetesen esélyesebbnek vélt ellenfelüket.