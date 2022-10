A megyei első osztályban a 11. fordulót rendezték, azaz az első harmadán túl vagyunk a bajnokságnak, és már minden csapat találkozott mindenkivel, így a következő héten már belevágunk a visszavágók korszakába. A forduló legnagyobb rangadója egyértelműen Tatán volt, ahol szombaton, villanyfényes meccsen vívtak a hazaiak a Vértessomlóval.

A fordulót megelőzően csak egy pont volt a két csapat között a különbség, és jelen állás szerint bőven kijelenthető, hogy ez a két csapat jó eséllyel pályázik a dobogóra. A találkozó elég feszült volt, hiszen előbb Martonfi kapott piros lapot a játékvezetőtől, majd még az első félidőben Wéber Roland vezetőedzőt is elküldték a tatai kispadtól.

Az első félidő nem hozott gólt, viszont a szünet után Batin Ábel megszerezte a vezetést az emberelőnyben játszó vendégeknek. Pár perccel később Zuggó büntetőből egyenlített, de csak négy percig volt egál az állás, hiszen Pető Dániel is betalált. Ez is tiszavirágéletűnek bizonyult, egy újabb büntetőből a Tata másodszor is kiegyenlített. Az utolsó tíz percben aztán jött Koller Máté, és eldöntötte a három pont sorsát, így a Vértessomló megelőzte a Tatát a tabellán, és már a harmadik. A találkozó végén egyébként a kispadon ülő Szeles is a kiállítás sorsára jutott, így a Tata elég foghíjas lesz a következő fordulóban.