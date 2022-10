A játszma derekán még feltámadt kissé a DKSE, de továbbra is elsősorban ők gyártották a pontokat az ellenfélnek. Főleg nyitásban és nyitásfogadásban nőttek a vendégek fölé, miközben a dágiak szélső támadásai sem voltak hatékonyak. A második felvonás is az első forgatókönyve alapján zajlott, bár itt már voltak bíztató jelek a folytatást illetően, és a mérkőzés kimenetele szempontjából ez volt a legfontosabb játszma, hiszen, ha sikerült volna megfordítani az állást, akkor felszakadhatott volna egy gát a vendégeknél, és újra önbizalommal tudtunk volna játszani. Ám az a bizonyos gát a harmadik menetben sem szakadt át, és újra csak momentumai voltak a megyebeli gárdának, amit a remekül röplabdázó hazaiak ki is használtak.

Zirigh Balázs: – Sajnos nagyon rossz napot fogtunk ki, a Miskolc pedig jót.Nyitásban és nyitásfogadásban fölénk nőttek. Voltak fellángolásaink, de ezek ma még a szettnyeréshez is kevesek voltak. Bízom benne, hogy ez csak egy kisiklás volt, és jövő hétre összeszedjük magunkat.