Hatpontos mérkőzést játszottak Bábolnán is, és itt is lehetett izgulni. Már a meccs elején megszerezte a vezetést a hazai csapat, ám a Kecskéd meg tudta fordítani az állást. Ekkor azonban újabb erőket tudott mozgósítani Józsa Péter csapata, és Czeglédi vezérletével fordítani, és nyerni is tudott a Bábolna.

A Környe fordulók óta nem tudott pontot szerezni, most a Vértesszőlős ellen próbálták meg ezt. A vezetést sikerült is megszerezniük, ám Kiprich József csapata még az első félidőben fordított. A szünet után már csak egy gól esett, ezt a Környe szerezte, így végül egy-egy ponttal gazdagodtak a felek. Az Almásfüzitő kezdőcsapata messze volt az ideálistól, de mindig az a legjobb csapat, amelyik a pályán van. Ezt a közhelyet megerősítette az újonc, hiszen jó játékkal, meglepően simán, 3-0-ra nyert a Tát ellen.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 9. forduló

Tatai AC–Koppánymonostori SE 1-2 (0-1)

Tata, vezette: Kreitl T. (Marosi M., Derecskei B.).

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: – Nem érdemeltünk vereséget. Az első félidő kiegyenlített volt, míg a másodikat mi uraltuk, jó felfogásban és jó ritmusban játszottunk. Remélem, hogy a sérültjeink hamar felépülnek. Felháborító, hogy egy ilyen mérkőzésen ennyi lapot osszon ki a játékvezető. Gratulálok a Koppánymonostornak.

Vigh László, a Koppányomonstor vezetőedzője: – Nem ez volt a legjobb meccsünk a bajnokságban, már ami a játékot illeti, de így is volt több helyzetünk, amivel lezárhattuk volna a mérkőzést. Vannak olyan találkozók, ahol küzdeni kell egymásért, most a csapatom ezt az oldalát is megmutatta. A csapategység szempontjából nagyon fontos találkozó volt, ezekből is lehet tanulni. A későbbiekben természetesen igyekszünk úgy játszani, ahogy az elmúlt hetekben tettük.

Bábolnai SE–Wati-Kecskéd KSK 3-2 (1-1)

Bábolna, vezette: Linn K. (Jászberényi M., Lovas G.).

Józsa Péter, a Bábolna vezetője – A forgatókönyv nem ez volt, nem így terveztük, viszont a csapat erejét mutatja, hogy vesztett állásból is győzni tudtunk.

Linczmaier László, a Kecskéd vezetője: – Nagyon csalódott vagyok. Jó volt az idő, a pálya, a játékvezetés, csak mi nem. Gratulálok a hazaiaknak, ma ők voltak a szerencsésebbek.

Almásfüzitői SC–DG Tát SE 3-0 (1-0)

Almásfüzitő, vezette: Derecskei B. (Jámbor B., Kun P. A.).

Lencse Balázs, az Almásfüzitő vezetője: – Tudtuk, hogy nem fogunk jól játszani, minőségi játékot nem lehetett elvárni a csapattól. A legfontosabb célkitűzést, hogy megnyerjük a mérkőzést, viszont sikerült megvalósítanunk.

Szabó Attila, a Tát vezetője: – Sajnos ezen a napon semmi sem jött össze. A kapott gólokat lehetne elemezgetni, hogy a háromból kettő is szerencsés volt, de ameddig gólt nem lövünk, nincs miről beszélni. Gratulálok az Almásfüzitőnek.

FC Esztergom–Vértessomlói KSK 3-4 (2-3)

Esztergom, vezette: Katona B. M. (Gabala Zs., Faragó Gy.).

Spóner József, az Esztergom vezetője: – Gratulálunk a Vértessomló csapatának, kihasználták a dekoncentrált játékunkat. Ma fásultak voltunk ahhoz, hogy győzni tudjunk.

Nagy Géza, Vértessomló vezetője: – Szerencsés körülmények között rászolgáltunk a három pontra.

Környe SE–Vértesszőlősi SE 2-2 (1-2)

Környe, vezette: Hegedüs R. (Sirokmán A., Drexler D.)

Zelenai Erik, a Környe vezetője: – Ezt a hozzáállást kell továbbvinnünk, és akkor biztosan lesznek még sikereink. Csapatunk nevében szeretném kifejezni őszinte részvétünket a Szakály családnak.

Kiprich József, a Vértesszőlős vezetője: – Környén hagytunk két pontot. Vezettünk, de kihagytuk a lehetőségeinket, a Környe pedig büntetett.

Sárisápi BSE–Nyergesújfalu SE 1-2 (0-0)

Sárisáp, vezette: Szeibert P. (Farkas B., Mihályi M.)

Csapó Károly, a Sárisáp vezetője: – Egy kiegyenlített első félidő után érthetetlen gólt kaptunk negyven másodperccel a középkezdést követően. Ezután még tudtunk egyenlíteni, voltak helyzetek mindkét oldalon, de végül a Nyergesújfalunak jött ki a lépés.

Darabos Gábor, a Nyergesújfalu vezetője: – Egy nagyon szervezett ellenféllel szemben sikerült ismét egygólos mérkőzésen győzelmet aratnunk.