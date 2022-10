– A Kozármisleny elleni vereség volt az utolsó csepp a pohárban?

– A legutóbbi két bajnokinkra, a Mosonmagyaróvár és a Kozármisleny elleni mérkőzésekre négy pontot terveztem, ebből azonban csak egy jött össze. A gyenge szereplés miatt a vasárnapi találkozó után közöltem a lemondásom a vezetőséggel. Mayer László, az egyesület elnöke már korábban is biztosított arról, hogy kitart mellettem, ezúttal is azt mondta, hogy aludjak egyet a döntésemre.

– Aludt rá, de nem gondolta meg magát...

– Úgy vélem, ebben a helyzetben a csapatnak új impulzusokra van szüksége, így nem változtattam a döntésemen. Mayer László, valamint Bene Ferenc szakmai igazgató és Sitku Illés sportigazgató is elfogadták ezt.

– És a játékosok?

– Úgy érzem, hogy jó munkakapcsolatban voltam a játékosokkal, szerettünk egymással dolgozni, voltak kimondottan sikeres időszakok az elmúlt években. Nehéz volt az elköszönés, minden jót és sok sikert kívántunk egymásnak.

– Miben látja a gyengébb őszi szereplés okát?

– A támadójátékunk nem működött, több új játékos is komoly kihagyás után érkezett hozzánk, néhányan pedig önbizalomhiányban is szenvedtek, ami nehezítette a dolgunkat. Több olyan mérkőzésünk is volt, amelyen uraltuk a játékot, mégsem sikerült pontot, vagy pontokat szereznünk.

– Két éve lett a dorogi csapat vezetőedzője, így az egyik legrégebb óta ugyanannál a csapatnál dolgozó tréner volt az NB II-ben. Miként emlékszik vissza erre az időszakra?

– 2020 őszén nehéz helyzetben vettem át a csapatot, a kiesés ellen küzdöttünk, de tavaszra talpra álltunk és végül bennmaradtunk. Bravúros eredményeket értünk el, mint például a későbbi bajnok Debrecen 2-0-s legyőzése, de volt egy nyolc mérkőzésből álló veretlenségi sorozatunk is. A tavalyi ősz remekül sikerült, így a 2021-es évet nyugodtan mondhatom a klub szintjén kiemelkedőnek. Sikeres esztendő volt, elégedett voltam vele. Tavasszal már gyengébben ment, de a biztos bennmaradás megint összejött.

– Hogyan tovább?

– Most egy kis pihenésre van szükségem, mentálisan nehéz időszakon vagyok túl. Utána pedig a tanulásra szeretnék koncentrálni, tovább képzem magam, hiszen a jövőben is szeretnék profi szinten dolgozni.

Bene a kispadon - Nehéz feladat vár szerda este a Dorogra, hiszen az NB II. hétközi, 10. fordulójában az ötödik helyen álló, a Dorognál eddig kilenc ponttal többet gyűjtő Diósgyőr vendégeként lép pályára 18 órától. És hogy ki lesz a vezetőedző a miskolci mérkőzésen? – Miután szerdán újabb bajnoki mérkőzés vár a csapatra, gőzerővel dolgozunk azon, hogy már szerdán új vezetőedzője legyen a csapatnak és ő üljön a padon. Amennyiben az mégsem sikerülne – hiszen nagyon rövid az idő –, akkor a tulajdonos kérését tiszteletben tartva és az MLSZ idevonatkozó szabályaira tekintettel ezen az egyetlen meccsen a kispadról segítem majd a szakmai stáb munkáját. Szakmai igazgatónak jöttem Dorogra és a jövőben is ebben a szerepben dolgozom majd a klubért, innen támogatom az új vezetőedző munkáját is – áll többek között Bene Ferenc szakmai igazgató kommünikéjében a klub közösségi oldalán.