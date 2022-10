Tegyük hozzá, hogy a zalaegerszegiek, aki a találkozó esélyesei voltak, meglehetősen „férfias” eredményt produkáltak. Miközben a vendégek a 3276 fás összteljesítményükkel ebben a pontvadászatban több mérkőzést is megnyerhettek volna, most simán alulmaradtak. Csak egy példa arra, hogy még pechesek is voltak a Bányász-lányoknak. Kozma Andrea 591 fával nem tudott pontot szerezni, hiába döntött le három bábuval többet riválisánál, ám a belső szetteket tekintve 3-1 volt a zalai lány javára, így a pont is a ZTE-nek járt…

A tatabányaiak eredményei, Frank Klaudia 506 fa, Kozma Andrea 591 fa, Németh Kinga 537 fa, Némethné Katona Beáta (pontszerző) 556 fa, Csorba Csilla 548 fa és Balla Ildikó 538 fa.

A TSC ifjúsági együttesének sem termett sok babér. ZTE-ZÁÉV – Tatabánya 3:1 (Szabó Liliána 390 fa, Lázár Brigitta (pontszerző) 480 fa

Teke Szuperliga, női, 5.forduló

ZTE-ZÁÉV TK – Tatabányai SC 7:1 (3487:3276)