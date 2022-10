A Tatai Ökoturisztikai Központ, népszerű nevén a Kajakház ideális rajt- és célpontnak bizonyult. Kulturált körülmények és nem utolsó sorban a túra végén már megszokott zsíros és lekváros kenyerek várták a résztvevőket. A Tatai Fényes Tanösvény és az Öreg-tó, a Cseke-tó mindig más arcát láthatják a túrázók, akik aztán máskor is, tagszervezetükkel külön csoportokban is visszatérnek ide.

A KEM Természetjáró Szövetség társrendezője ismét az egykori Tatabányai VOLÁN SE – most már a megszűnés óta a Tatabányai VULKÁN TSE tagjaként – vett részt a lebonyolításban, a Tatai AC szabadidősport-szakosztályával közösen.

A 7 kilométer az Öreg-tó körül, a 14 kilométer, kétszer megkerülve a nagy tavat, valamint a 15 és a 20 kilométer és a Fényes Tanösvény 103 túrázónak hozott jó teljesítményt, szerencsére eső nélkül. A térképes rajtlap, a színes Világ Gyalogló Oklevél és a még színesebb jelvények is örök emléket biztosítottak mindenkinek.

– Kivételes teljesítmények is születtek – mondja Horváth Zoltán, a Nemzetközi Népsport Szövetség (IVV) magyarországi elnöke. – Többen a kilométer-teljesítmény és Alkalom teljesítések magas fokozatait vehették át díszes oklevél és vésett jelvények formájában. Farkas Zoltán immár 7000 kilométernél és 425 alkalomnál tart. Farkas Ferencné 4500 kilométert gyalogolt, összesen 325 az alkalmak száma. Mindketten a Tatabányai VULKÁN TSE színeiben járják a természetet. Az Oroszlányból érkezett házaspár, Nyári Géza és felesége 1000-1000 kilométerrel büszkélkedhet.

Mivel az Észak-Dunántúli Kupa (ÉDK) része is volt a tatai rendezvény, azért is járt a pecsét. A szervezetek részére kiírt külön serleg díjazást kapott a Tatabányai VULKÁN TSE és Esztergomból a METEOR SE. Sokan búcsúztak úgy, hogy jövőre tavasszal és ősszel is visszajönnek.