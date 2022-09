Teke Szuperliga, női, 5. forduló

ZÁÉV-ZTE - Tatabányai SC

Zalaegerszeg, szombat: 10 óra.

A mérkőzés esélyese, az elmúlt években szinte mindig dobogós zalaiak. Tihanyi Péter, a tatabányaiak szakosztály vezetője kiemelte, hogy ennek ellenére ő bízik egy bravúros pontszerzésben, ám ahhoz magabiztosabban kellene a hölgyeknek gurítaniuk, mert akkor nem esélytelen a TSC.

Vízilabda OB I. B, férfi, 3. forduló

Invictus SC - Tatabányai Vízmű SE

Martfű, szombat: 13 óra.

A hazai együttes kimondottan és az élvonalba feljutást célozta meg ebben a szezonban. Ehhez meg is van a játékoskerete. A vízműves gárda most még alakulóban van, hiszen Gebauer Lajosnak, a TVSE vezetőedzőjének több új pólóst is be kell még építenie fiatal csapatába. A meccs esélyese a házigazda együttes, de ennek dacára, a vendégek nem mennek feltartott kézzel Martfűre. A mérkőzésen Juhász T. és Tóth S. fújják majd a sípot.

Röplabda NB I. Liga, 1. forduló

Dág KSE - Dunaferr SE

Dorog, vasárnap: 16 óra.

A nyitányon volt extraligás gárdát fogad Zirigh Balázs vezetőedző csapata. A dágiak az elmúlt évben a Magyar Kupában például kétszer is legyőzték a dunaújvárosiakat. A hazaiak most pedig a jó bajnoki nyitányban bíznak, és erre minden reményük meg van. Még akkor is, ha a DKSE is alaposan átalakult az előző idényhez képest.

Rögbi, NB I., férfi, 3. forduló

Esztergomi Vitézek RAFC–Nagykőrösi Honfoglalók RC

Esztergom, szombat, 15 óra.

A bajnokság második helyén álló, az előző fordulóban a listavezető és bajnoki címvédő Szeged vendégeként 7-3-ra veszítő Vitézek ezúttal az élvonal újoncát, a Honfoglalókat látja vendégül. A nagykőrösi csapat az előző fordulóban 17-5-re győzött a Budapest Exiles ellen és az esztergomiakhoz hasonló mérleggel (1-1 győzelem és vereség), a Vitézektől egy ponttal (6, illetve 5) lemaradva a negyedik helyen áll.

Asztalitenisz, NB I., Nyugati csoport, férfi, 3. forduló

Tatai AC I.–CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő II.

Tata, szombat, 10 óra.

NB II., Északnyugati csoport, vegyes, 3. forduló

Esztergomi ASE–BSK Ajka

Esztergom, szombat, 10 óra.

Szombathelyi AK–Tatai AC II.

Szombathely, szombat, 10 óra.

4. forduló

Hévizi SK–Tatai AC II.

Hévíz, vasárnap, 10 óra.

Turris SE Sopron II.–Esztergomi ASE

Sopron, vasárnap, 11 óra.

NB III., Közép-dunántúli csoport, vegyes, 3. forduló

Szabadbattyán KSE–Vértesszőlősi SE

Szabadbattyán, szombat, 11 óra.

4. forduló

Vértesszőlősi SE–Kodolányi KDSE

Vértesszőlős, vasárnap, 10 óra.

Etyek SE–Dág KSE

Etyek, vasárnap, 11 óra.

Teke, NB I., Nyugati csoport, férfi, 5. forduló

Oroszlányi SZE–Sárvári Kinizsi SE

Oroszlány, szombat, 11 óra.

Soproni Sörgurítók SE–Bábolna SE

Sopron, szombat, 14 óra.

Pápai Vasas SE–Nyergesújfalu VSE

Pápa, szombat, 14 óra.

NB II., Nyugati csoport, férfi, 5. forduló

Mosonszentmiklós SE–Jobb Dáma SE

Mosonszentmiklós, szombat, 10 óra.

Zalaszentgróti TK–Tatabányai SC

Zalaszentgrót, vasárnap, 10 óra.

Röplabda, NB II., Nyugati csoport, női, alapszakasz, 2. forduló

Szombathelyi MÁV Haladás–Tatabányai RSE

Szombathely, vasárnap, 16 óra.