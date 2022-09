A házigazdák, amióta a székesfehérváriak is a második vonalban játszanak, most először tudták legyőzni őket. Előzetesen abban bízott a hazaiak szakvezetője is, hogy végre megtörik a „fehérvári átok”.

A találkozó első félideje viszonylag kiegyenlített játékot hozott, aztán a harmadik nyolc percben elkapták a fonalat a vízművesek, és az addig ikszes meccsen háromgólos előnyt szereztek, amelyet a hajrában még egy kicsit növelni is tudtak.