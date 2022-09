Az ország csaknem 40 helységéből érkeztek túrázók – Budapest, Salgótarján, Várpalota, Pápa, Sopron Veszprém, Székesfehérvár, Győr és sok-sok megyei város, falu – összesen 112-en regisztráltak. A célban lelkesen számoltak be a csatkai látnivalókról, a rédei tanösvényről és intézőházról, valamint a súri tanösvényről és nem utolsó sorban az Ácsteszéren egész nap nyitva lévő Táncsics-házról az ott rájuk váró vendégszeretetről.

Mivel a Nemzetközi Népsport Szövetség (IVV) túrák sorozata pontgyűjtőnek is számít minden évben, sokan éppen itt és most érték el a nemzetközi szinteket jelentő kilométer-teljesítményeket. A szervezőktől megtudtuk, hogy ezekért később oklevelet és külön jelvényt is kapnak majd. Ácsteszéren a Táncsics Mihály Kultúrház és Könyvtár volt a rajt és a cél helyszíne egyaránt. A túra napján reggel 6 órától délután 5 óráig állt rendelkezésére a túrázóknak és a szervezőknek.

Jelvények, gulyás és serlegek - A távokat teljesítők a rendezőktől, az ácsteszéri polgármesteri hivataltól és a megyei természetjáró szövetségtől ízléses színes jelvényeket vehettek át és kaptak egy-egy tál gulyáslevest. - Díjakat is kaptak a népesebb csoportok - tudtuk meg Horváth Zoltántól, a Nemzetközi Népsport Szövetség (IVV) magyarországi elnökétől, a megyei természetjáró szövetség elnökhelyettesétől. - Díszes serleget kapott Tatabányáról a VULKÁN TSE, Bakonyszombathelyről a Benedek Elek Általános Iskola, valamint Ácsteszérről a Nagymamák és Unokák csapata.

Nagyon sokan búcsúztak úgy, hogy jövőre is jönnek, hiszen a Bakonyalján, annak remek útvonalain és az érintett községekben mindenhol sok a látnivaló. Az is a nemes hagyományok őrzése, hogy nagy szeretettel fogadják itt a messziről és közelről érkezett túrázókat, kirándulókat.

Vuts Norbert, Ácsteszér polgármestere, valamint Pápai Lászlóné, Borbély Ilona és Horváth Zoltán főrendezők jövőre is várják Ácsteszérre a túrázókat, remélhetően még többen érkeznek ide egy kellemes, élménydús napot eltölteni.