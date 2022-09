Teke Szuperliga, női, 5. forduló

ZÁÉV-ZTE - Tatabányai SC

Zalaegerszeg, szombat: 10 óra.

A mérkőzés esélyese, az elmúlt években szinte mindig dobogós zalaiak. Tihanyi Péter, a tatabányaiak szakosztály vezetője kiemelte, hogy ennek ellenére ő bízik egy bravúros pontszerzésben, ám ahhoz magabiztosabban kellene a hölgyeknek gurítaniuk, mert akkor nem esélytelen a TSC.

Vízilabda OB I. B, férfi, 3. forduló

Invictus SC - Tatabányai Vízmű SE

Martfű, szombat: 13 óra.

A hazai együttes kimondottan és az élvonalba feljutást célozta meg ebben a szezonban. Ehhez meg is van a játékoskerete. A vízműves gárda most még alakulóban van, hiszen Gebauer Lajosnak, a TVSE vezetőedzőjének több új pólóst is be kell még építenie fiatal csapatába. A meccs esélyese a házigazda együttes, de ennek dacára, a vendégek nem mennek feltartott kézzel Martfűre. A mérkőzésen Juhász T. és Tóth S. fújják majd a sípot.