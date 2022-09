A viadalon a 61 kilogrammos Zolnai Lénárd 10 kilóval javította meg az egyéni csúcsát. Hat jó gyakorlatot produkálva 81 kg-ot szakított és új országos serdülő csúcsot elérve 109 kg-ot lökött, így összetettben 190 kg-ot teljesített.

Szalai Lili is megjavította a saját országos rekordját, lökésben és összetettben is. 89 kg-ot szakított, 108 kg-ot lökött, összetettben pedig 197 kg-ot teljesített. Ez az eredmény a felnőtteknél is országos csúcsot jelent, mégpedig úgy, hogy Lili még két évig junior korú.