Sőlősi László edzőnek sérülések és betegségek miatt rendkívül sok hiányzóval kellett számolnia a kerethirdetésnél, de Németh és Pintea személyében két új játékos is csatlakozott a gárdához, emellett Visi Péter is vállalni tudta a játékot. Erre a mérkőzésre az előző szezon bajnoki döntőjének visszavágójaként is lehetett tekinteni (akkor a Szeged győzött), ennek megfelelően mindkét csapat harcosan, fizikálisan kezdte a találkozót. Ennek eredményeképp az első esemény mindkét fél részéről egy sárga lapos büntetés volt.

Az első félidő pontjait az esztergomi Kiss Kornél szerezte büntetőrúgásból. A folytatásban az időjárás továbbra is esős volt, ami nem kedvezett a játéknak. A Tisza-parti alakulat remek tolongásos akcióját követően megszerezte első célját és a jutalomrúgást is értékesítve négypontos előnybe került.

A mérkőzés hátralévő részében mindkét alakulat kiválóan védekezett, a szegediek pedig több büntetőrúgást is kihagytak. Az utolsó percekben a Vitézeknek megvolt a lehetősége a fordításra, ám egy hibájukat követően letelt a játék­idő. Az esztergomi csapat jelenleg a második helyen áll a bajnokságban, három ponttal lemaradva a Szeged mögött.

A Vitézek következő bajnoki mérkőzését október 1-jén játssza, amelyen pályaválasztóként a frissen feljutó Nagykőrösi Honfoglalók csapata lesz az ellenfél. Szombaton Esztergomban rendezik a női, leány és fiú U18-as rögbibajnokság második fordulóját.

Rögbi, NB I., XV’s, férfi, 2. forduló

Fit World Gorillák RC Szeged–Esztergomi Vitézek RAFC 7-3 (0-3)

Szeged, vezette: Tompai Zoltán.

Esztergomi Vitézek: Németh, Suiogan K., Rácz, Vodicska, Pintea, Visi B., Sovány, Koller, Zaiba, Visi P., Szóda, Suiogan T., Stiglmayer, Szalma, Kiss 3. Csere: Bende, Hullár, Békés. Vezetőedző: Sőlősi László.