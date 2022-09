A TAC az első játékrészben fokozatosan növelte előnyét, félidőre háromgólos fórral térhetett szünetre. A folytatásban többször is volt már öt is közte, legutoljára a félidő derekán, 23-18-nál. Hat minutummal a vége előtt is még 26-23-ra vezettek a tataiak, ám az utolsó percek a vendégeknek alakultak jobban. A TAC 2-1-0-s mérleggel a 3. helyen áll, folytatás vasárnap 15 órától a BFKA-Veszprém otthonában.

Férfi kézilabda NB I. B., 3. forduló

Tatai AC – Csépe Salgótarjáni SKC 27-27 (15-12)

Tata, 120 néző, vezette: Sándor L., Szikszay Cs.

A tatai gólszerzők: Vass 8, Kiss 7, Kovács 4, Sárosi, Molnár, Kreisz, Bodnár 2-2. Vezetőedző: Sibalin Jakab.

Hétméteresek: 1/1, illetve 7/6.

Kiállítások: 8 perc, illetve 6 perc.

Az eredmény alakulása: 10. perc: 3-2, 20. p.: 10-7, 40. p.: 19-15, 50. p.: 25-21.