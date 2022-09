A TAC az első játékrészben fokozatosan növelte előnyét, félidőre háromgólos fórral térhetett szünetre. A folytatásban többször is volt már öt is közte, legutoljára a félidő derekán, 23-18-nál. Hat minutummal a vége előtt is még 26-23-ra vezettek a tataiak, ám az utolsó percek a vendégeknek alakultak jobban. A TAC 2-1-0-s mérleggel a 3. helyen áll, folytatás vasárnap 15 órától a BFKA-Veszprém otthonában.