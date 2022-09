A Déli csoport listavezetője, a Bana az egyaránt duplázó Ress István és Nyári Roland vezetésével simán verte a három hét után újra pályára lépő Gesztest, ahogy a második helyen álló Csém is magabiztosan győzött Bakonyszombathelyen, a Réde vendégeként. Az egyre jobb formába lendülő Bokod zsinór­ban a harmadik győzelménél jár, ezúttal a szomszédvári rangadón idegenben ütötte ki az Oroszlányt. A vendégeknél három játékos is duplázni tudott.

A Szákszend izgalmas meccsen verte a Bársonyost. A végig vezető hazaiak mindhárom gólját Szabó Gábor szerezte, és ugyan további két szákszendi játékos is kapuba talált, de pechjére a sajátjába. Végül ez sem került pontjaiba a vendéglátónak a meccset emberhátrányban befejező bársonyosiak ellen. A Dad kétszer is hátrányba került a Tárkánnyal szemben, de Hastó Zoltán Márk góljaival a hajrában fordítani tudott, így négy mérkőzés után újra győzött.

A forduló nyitómeccsén a Császár-Ete II. ritkán látható verést osztott ki az első félidő végén emberhátrányba kerülő Bakonyszombathelynek: a hazaiak 24 (!) gólt lőttek, ebből Szeles Péter négyet, a szünetben beálló Alin Catalin Pinzariu pedig hármat vállalt magára. Az ő, egyébként kitűnő teljesítményüket is elhomályosította azonban Gyüszi Levente, aki egymaga 12 (!) gólt, csapata találatainak a felét szerezte. Felnőttmeccsen egészen ritkán látható teljesítmény, mint Gyüszi, mind csapata részéről... A tucatnyi gólt szerző futballista ezzel be is érte a csoport góllövőlistájának élén a csémi Török Zoltánt, immár mindketten 15 találatnál járnak.

Északon a forduló rangadóján a listavezető Tardos a második helyezett Naszályt fogadta és Kovács Henrik duplájának köszönhetően egy szoros meccsen végül győzelmet aratott. A harmadik helyre fellépő Dunaalmás hamar hátrányba került Süttőn, de még az első félidőben fordítani tudott, és azt is elbírta, hogy a 40. perctől emberhátrányban játszott.

A Tatabányai Vasas még korábban, már 10 percnyi játék után ugyanennyi főre fogyatkozott Tokodaltárón, de így is pontot tudott rabolni a TABAK-tól. A Vértestolna a félidőig szoros meccset játszott Bajóton, de aztán a szünetben beállt a Szikrába Bus Kevin, aki mesterhármasával simává varázsolta a találkozót.

Ebben a csoportban is akadt egy kiütéses siker, még ha nem is akkora, mint Etén: a forduló előtt a mezőny két sereghajtója, az egyaránt pont nélkül álló Bajna és Szárliget találkozott előbbi otthonában. A mérkőzést végül 12 gólos különbséggel nyerte a vendégcsapat, amelyben Farkas Dániel egymaga hétszer volt eredményes. Ebben foglaltatik egy klasszikus mesterhatos (!) a második játékrészben, amelyből ötöt negyed óra alatt szerzett a szárligeti futballista. A csoport góllövőlistájának élén az ezúttal is eredményes dunaalmási Végh Bence áll kilenc találattal.

Eurotrade Solar megyei III. osztály, Déli csoport, alapszakasz, 6. forduló

Császár-Ete II.–Bakonyszombathely KSE 24-0 (10-0)

Ete, vezette: Janovics István (Janovics Ádám).

Császár-Ete II.: Manner – Szíjj (Wolf I., 46.), Szabó M. (Zvér L., 71.), Orban, Baráth, Gyüszi, Szabó P., Kun, Tálos (Pinzariu, 46.), Szeles, Stamler (Cseke, 46.). Bakonyszombathely: Majoros – Andrási, Renner, Áment, Gálos Cs., Nebehaj, Pék, Tóth, Klestenitz, Rabi, Dróth. Gólszerző: Gyüszi (4., 11., 17., 23., 33., 40., 44., 51., 59., 69., 78., 90.), Baráth (13. - tizenegyesből), Szeles (29., 42., 72., 89.), Pinzariu (53., 56., 76.), Szabó M. (57.), Cseke (68., 80.), Zvér L. (85.). Kiállítva: Renner (Bakonyszombathely, 42.).

Banai KSK–Gesztesi SE 4-1 (3-0)

Bana, vezette: Mann Ádám József (Szajkó Árpád Attila, Kiss Dominik).

Bana: Szabó (Csonka S., 65.) – Brulich (Lencse, 65.), Schelb (Vozár, 86.), Szarvas P. (Békási, 85.), Vida, Szarvas E., Nyári (Pankovics, 87.), Róth, Ress, Olaj (Zsolnai, 46.), Kovács M. Technikai vezető: Angyal Roland. Gesztes: Nagy – Tóth, Ambrus (Licul-Kucera, 46.), Vízkeleti, Farkas, Eigner, Szalontai, Kovács G. (Papp, 67.), Hajzer, Hardi, Vendégh. Technikai vezető: Pillmann Zoltán. Gólszerző: Ress (24., 81.), Nyári (27., 40.), illetve Szalontai (73.).

Dad SE–Tárkány KSE 3-2 (1-1)

Dad, vezette: Szabó Géza.

Dad: Magyar – Gombos, Göböly, Török, Kerner, Mata (Szilágyi, 58.), Sipos (Csiszár, 58.), Gerlinger, Becsák, Hastó (Csizi, 89.), Nagy T. (Kőmíves, 86.). Technikai vezető: Purger József. Tárkány: Babai (Bíró, 72.) – Lakatos, Csonka, Nagy Cs., Hollósi, Mészáros, Krizsán, Szalai, Gyökeres (Széles, 72.), Balogh, Répási. Technikai vezető: Kovács Attila. Gólszerző: Mata (42.), Hastó (63., 88.) illetve Lakatos (21.), Mészáros (62.).

Oroszlányi SZE–Bokod FCE 2-8 (1-5)

Oroszlány, vezette: Nagygellér Miklós.

Oroszlány: Kocsis – Frigur, Nagy, Pete, Kalucza (Ócsai, 70.), Moldován, Szekeres, Szabó, Szántó (Kovács, 46.), Pintarics L., Lenge. Bokod: Halmi – Krotki (Urbán, 53.), Bognár, Lázár (Ihász, 53.), Bucsi (Sztankó, 46.), Kese, Erdős (Zsigmond, 46.), Farkas (Neszlinger, 46.), Ősz (Cser, 76.), Molnár, Antal Dániel. Gólszerző: Szántó (42.), Frigur (78.), illetve Bucsi (5., 8.), Kese (20., 37.), Erdős (31.), Neszlinger (63., 65.), Sztankó (89.).

Réde KSE–Csémi SE 2-5 (0-4)

Bakonyszombathely, vezette: Patai Balázs.

Réde: Balogh G. P. – Bíró, Major, Horváth M., Lipcsei, Balogh D., Kiss, Szántó, Horváth Z., Buda, Varga. Technikai vezető: Kovács Attila. Csém: Farkas – Kaposi, Körmendi, Jónás, Gerencsér, Szabó Cs. (Szabó T., 70.), Kollár K. (Benyus, 85.), Názer, Soós, Hegyvári, Török. Technikai vezető: Szabó Lajos. Gólszerző: Horváth M. (52.), Varga (57.), illetve Jónás (14., 88.), Gerencsér (16.), Kaposi (41.), Török (44.).

Szákszendi SE–Bársonyos SK 3-2 (2-0)

Szákszend, vezette: Horváth István.

Szákszend: Teberi – Klestenitz, Dobroczki, Szabó, Kocsis (Mester, 46.), Biri, Müller, Kovács T., Petrás, Nyári, Kiss J. (Kovács Gy., 46.). Vezetőedző: Kiss László. Bársonyos: Molnár – Nokta, Rákóczi (Retzer, 70.), Kósa, Vida (Holczinger F., 60.), Szarvas (Soha, 46.), Nebehaj, Szimler, Farkas, Holczinger Zs. J. (Ősz, 75.), Stamler (Borszuk Z., 90.). Gólszerző: Szabó (40., 43., 66.), illetve Dobroczki (63. - öngól), Biri (69. - öngól). Kiállítva: Holczinger F. (Bársonyos, 80.).

Északi csoport, 6. forduló

Bajnai SE–Szárligeti SE 1-13 (0-6)

Bajna, vezette: Bankó István.

Bajna: Kuczmog – Marx, Dóczi, Balog, Győrfi, Kiss Károly, Bederna, Tóth M. A., Üveges, Klányi, Kiss Krisztián. Szárliget: Pásku – Dani, Tóth István, Tóth Imre, Farkas D., Szabó M. (Németh, 70.), Szabacsi, Kálló, Vigh, Matyi-Bokolosz, Szabó R. Technikai vezető: Farkas Zoltán. Gólszerző: Balog (88. - tizenegyesből), illetve Szabó M. (8.), Vigh (9., 14.), Szabacsi (27., 85.), Kálló (32.), Farkas D. (39., 70., 74., 79., 83., 84., 89.).

Bajóti Szikra SE–Vértestolnai TE 5-1 (2-1)

Bajót, vezette: Baranyai László (Genszki Csaba Richárd).

Bajót: Kecskés – Suki (Lakatos, 65.), Kovács (Horváth R., 46.), Juhász G., Prskó, Ambrus, Prska, Fluxa (Egri, 76.), Déri, Jurásek, Sütő (Bus, 46.). Technikai vezető: Dudás Júlia. Vértestolna: Juhász D. L. – Horváth T. (Piff, 71.), Iványi K. (Zhorela, 67.), Csóh, Iványi J. I. (Simon, 85.), Váradi (Bach, 62.), Erdős, Goldschmidt (Buzási, 86.), Áprili, Pszota (Scheib, 75.), Steiner (Hartai, 58.). Technikai vezető: Nacsa Péter. Gólszerző: Suki (26.), Prska (32.), Bus (47., 68., 90. - tizenegyesből), illetve Csóh (42.).

Süttői SC–D. M. A. C. Dunaalmás 1-2 (1-2)

Süttő, vezette: Urbanics Áron (Kovács Zsolt).

Süttő: Tóth L. – Eberst, Mezei (Tóth K., 75.), Pató, Vajda, Tóth P. (Petrányi, 83.), Kuthy, Horváth (Juhász, 60.), Cziván (Végh, 75.), Galambosi, Takács. Dunaalmás: Erdősi – Kovács, Gerencsér, Villám, Péter, Kozenkow, Bazsika, Végh, Szuri (Szelőczey, 15.), Hamza, Mészáros. Gólszerző: Tóth P. (9.), illetve Végh (26.), Szelőczey (35.). Kiállítva: Kovács (Dunaalmás, 40.).

TABAK–Tatabányai Vasas 1-1 (0-1)

Tokodaltáró, vezette: Szalay Norbert.

TABAK: Gárdonyi – Török, Mohácsi (Boldizsár, 63.), Felföldi G., Fekete (Soláry, 61.), Zima (Kőrösi, 82.), Vágási (Kara N., 46.), Kara K., Felföldi Á. K. (Pápai, 46.), Labancz, Horváth. Technikai vezető: Szabó Ferenc. Tatabányai Vasas: Kővári – Berki, Németi S. J., Farkas, Henger, Hérics, Pluhár, Szűcs, Győrfi-Sánta, Pap (Németh, 87.), Szabián. Gólszerző: Kara N. (60.), illetve Hérics (45.). Kiállítva: Németi S. J. (Tatabányai Vasas, 10.).

Tardosi FC–Naszály SE 2-1 (1-0)

Tardos, vezette: Dávid Rita (Patócs Dorina, Huszka Dániel László).

Tardos: Kovács M. – Kovács H., Sebestyén (Sztanek, 75.), Juhász, Mészáros, Pintér (Berczeli, 86.), Szileszki, Fekete (Józsa, 67.), Tebele, Szöllősi, Csordás. Technikai vezető: Árendás József. Naszály: Szántó – Jószai, Nagy T., Ecsedi, Babai A., Németh, Kóródi B., Babai B. L., Seres, Lakatos S., Bucsek (Kóródi N., 67.). Technikai vezető: Hebling Zoltán. Gólszerző: Kovács H. (19., 73.), illetve Lakatos S. (59. - tizenegyesből).

A Bar-Nul Szomódi SE–Annavölgyi BSE mérkőzést október 22-én rendezik.

Szabadnapos: Pilismarót SC.