Nagy Ákos: – Egy kemény és nehéz felkészülést követően a világbajnokságon beleadtunk apait-anyait. A szemünk előtt ott lebegett a világbajnoki cím megszerzése, ami végül a csapategységnek és a töretlen győzni akarásunknak volt köszönhető. A nagy vízválasztót a horvátok legyőzése jelentette a csoportkörben. Úgy gondoltuk, hogy ezek után már nem lehet baj. Igaz, a finálét ötméteresekkel nyertük, ám ez is csak annak a csapatnak jön össze, amelyik ennyire akarja a sikert.

Nagy Ákos négy gólt szerzett a világbajnoki döntőben

Forrás: Beküldött

Ákos elmondta, hogy most a klubjával, az OB I.-be feljutott KSI-vel akar eredményesen szerepelni, illetve a felnőtt válogatottság is ott lebeg a szeme előtt. Szeretné stabilizálni a helyét a nemzeti együttesben, amelyben egyszer már szerephez is jutott.

Borbély Sándor: – Már két éve tagja vagyok a korosztályos válogatottnak, de ez a mostani vb-győzelem nagyon nagy dolog az életemben. A vb-n a szerbek elleni elődöntő tűnt számomra a legkeményebbnek, hiszen háromgólos hátrányból felállva, végül büntetőkkel jutottunk a fináléba. A döntőben viszont nagyjából sikerült azt megvalósítania a társaságnak, amit az edzőink kértek tőlünk, ezért tudtuk megszerezni az aranyérmet.

Borbély Sándor remek védéseivel sokat tett a világbajnoki címért

Forrás: Beküldött

Sándor, aki például az olaszok elleni meccsen 81 százalékos hatékonysággal védett, a jövőjét egyelőre Tatabányán tervezi, és továbbra is keményen készül a klubjában, hogy a következő világversenyeken is számítson rá a válogatott szakvezetése.

Zantleitner Helga: – A világbajnokságon talán nem is a döntő volt a legkeményebb, hanem a hollandok elleni negyed-, illetve a spanyolokkal szembeni elődöntő. Ezeket a mérkőzéseket „csak” három, illetve egy góllal tudtuk megnyerni.

Sóti Lili: – Bevallom, számítottunk erre a sikerre, hiszen a héthetes edzőtáborozás során csak erre készültünk. A vb-n pedig nagyon egyben volt már a csapat.

Zantleitner Helga: – Nem nagyon hallottuk egymást a döntőben, hiszen mintegy ezerötszázan drukkoltak a házigazda görögöknek, de szerencsére sikerült kizárnunk a külső körülményeket. Így viszonylag magabiztosan nyertünk.

Lili és Helga is kiemelte, hogy továbbra is szeretnének a korosztályos válogatottakban szerepelni, illetve minél többet játszani a TVSE Vízilabda Kft. felnőtt OB I.-es együttesében, valamint a jövő évi korcsoportos Európa-bajnokságon részt vevő csapatba is be akarnak kerülni. A végső cél persze a felnőttválogatottság elérése...