A forduló nyitómeccsén a Mocsa kétgólos kétgólos előnyt adott le Zsámbékon, de a duplázó Kerekes György góljával végül megszerezte a győzelmet. A Mocsa mind a négy meccsét megnyerte és továbbra is a második helyen áll. Az első még mindig a Lábatlan, amely az előző fordulóban a 93. perc után (!) két gólt szerezve fordított és nyert a Kisbér ellen.

Ezúttal is a legvégére hagyta a döntést a listavezető, amely a csapata mindkét gólját büntetőből szerző Váli Balázs révén a 92. percben döntötte el a Csolnok elleni összecsapást. Érdekesség, hogy a lábatlaniakat irányító Karcagi Pál az előző szezonban még a Csolnokkal nyert ezüstérmet. A Csolnoknak ebben a szezonban viszont még nincs pontja, és jelenleg utolsó előtti...

A harmadik helyen álló Bakonysárkány a második félidő elején hátrányba került a Tokod ellen, aztán három gólt szerezve megnyerte a mérkőzést. A Piliscsév az előző körben súlyos, hétgólos vereséget szenvedett Mocsán, a hétvégén azonban egy gól híján kiköszörülte a csorbát, hiszen hattal verte az Ácsot.

A csévieknél a félidőben beálló Kucsera Tamás három gólt szerzett. A Kisbér magabiztosan verte a Nagyigmándot, míg a Gyermely úgy is elhozta a három pontot Dunaszentmiklósról, hogy majdnem egy félidőn keresztül emberhátrányban játszott. A négypontos büntetést kapó Baj továbbra is remekel, ezúttal az Ászárt verte simán hazai környezetben. A góllövőlista élén az ezúttal is eredményes bakonysárkányi Büki Csanád áll hét találattal.