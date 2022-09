A negyedik fordulóval folytatódik a megyei első osztály, ezen a hétvégén már minden csapat játszani fog. A Nyergesújfalu és a Tata már-már unhatja egymást, a nyári Megyei Kupa döntője óta múlt vasárnap is összefutottak, akkor a MOL Magyar Kupa 2. fordulójában. Akkor a Nyergesújfalu győzni tudott hazai pályán, és most ugyanerre készül a bajnokságban. A Tata jobban kezdte a szezont, hiszen két győzelmet aratott, míg a Nyergesújfalu „csak” négy pontot szerzett, de egy hazai győzelem következménye helycsere is lehet a tabellán. Vélhetően a két alakulat egyaránt harcban lesz a dobogós helyekért, így kiemelten fontos lehet ez a három pont a végelszámoláskor.

A Vértesszőlős egyelőre pont nélkül áll, bár csak két meccset játszott. Most hétvégén a Kecskéd utazik Kiprich Józsefékhez. A kecskédiek eddig négy pontot gyűjtöttek három meccs alatt, így esélyesként utaznak Szőlősre, de nem lesz egyszerű összecsapás. Az előző bajnokságban mindkét randevújukat a Kecskéd húzta be. Igazi háromesélyes találkozó lesz a Vértessomló–Tát mérkőzés, ahol bármi megtörténhet. A hazaiak négy, a vendégek három pontot szereztek eddig, így itt is megtörténhet a helycsere. A két gárda az előző szezonban háromszor is találkozott egymással, mindannyiszor jó meccseket vívtak, és a keretekben sem történt eget rengető változás azóta, így vélhetően most is izgalmas párharcot láthatnak a kilátogatók.

Hasonlóan hektikus, kiszámíthatatlan mérkőzést hozhat a Bábolna esztergomi vendégjátéka. Mindkét gárda ugyanúgy kezdte a bajnokságot: az első fordulóban egy kijózanító pofon, azt követően pedig két-két szép győzelem, így egyaránt hat-hat ponttal állnak a tabellán. Ahogy a Bábolna, úgy az Esztergom is képes meglepetéseket okozni, viszont ezt pozitív és negatív előjellel is tudják hozni. Az biztos, hogy ezen a mérkőzésen nem fognak unatkozni a szurkolók, és szinte biztos, hogy nem 0–0 lesz a végeredmény. Az előző bajnokságban háromszor is találkozott a két gárda, és mind a három más kimenetelt hozott, azaz egyszer az Esztergom, egyszer a Bábolna nyert, egyszer pedig döntetlennel ért véget a párharc.

A listavezető Koppánymonostornak sem lesz egyszerű dolga, hiszen az újonc Almásfüzitő érkezik majd. A hazai lila-fehérek jól kezdték a szezont, még veretlenek, és ezt meg is szeretnék őrizni minél hosszabb ideig. Az Almásfüzitő is jól muzsikál, bár néhol még észrevehető, hogy újoncok. A két gárda ugyan az elmúlt évtizedben nem játszott egymás ellen, mégsem fognak meglepetést okozni egymásnak, hiszen a vendégeknél rutinos, jól ismert futballisták is szerepelnek a tehetséges fiatalok mellett. A Környe a másik olyan csapat a Vértesszőlős mellett, amely még nem szerzett pontot, így a negyedik fordulóban már mindenképpen meg akarja szakítani ezt a rossz sorozatot Gulyás Tamás. A Sárisáp érkezik majd, és Csapó Károly gárdája sem ezzel a rajttal fog büszkélkedni, hiszen eddig két meccsből egy pont volt a termés. Ezen a meccsen mindkét csapat szeretne elindulni felfelé, de ez csak az egyiknek sikerülhet.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 4. forduló

Szeptember 4., vasárnap, 16.30

Nyergesújfalu SE-Tatai AC

Darabos Gábor, a Nyergesújfalu vezetőedzője: – Ismétlés a tudás anyja… Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de bízok a csapatomban, és a győzelemben.

Vértesszőlősi SE-Wati– Kecskéd KSK

Kiprich József, a Vértesszőlős vezetőedzője: – Nehéz mérkőzés előtt vagyunk, nekünk már élet-halál kérdése a pontszerzés. Rosszul kezdtük a bajnokságot, muszáj lenne hazai pályán nyernünk.

Vértessomlói KSK-DG Tát SE

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: – Egy háromesélyes mérkőzés elé nézünk. Nagyban befolyásolni fogja a mérkőzés kimenetelét, hogy kinek milyen napja lesz. Ha át tudjuk menteni a legutóbbi hazai mérkőzés formáját, akkor pontot vagy pontokat szerezhetünk.

Koppánymonostori SE- Almásfüzitői SC

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – Tudjuk, hogy a Füzitő jó kerettel rendelkezik, sok tapasztalt játékosuk van. Jól ismerjük őket, és tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Jó minőségben és létszámban edzettünk a héten, bízom benne, hogy hazai közönség előtt itthon tudjuk tartani a három pontot.

FC Esztergom-Bábolna SE

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – A tabellára nézve egy hatpontos mérkőzés elé nézünk. Mindenképpen szeretnénk egy jó játékkal előrukkolni, és kiszolgálni a közönségünket.

Környe SE-Sárisápi BSE

Gulyás Tamás, a Környe vezetőedzője: - Kell a gól, kell a pont.