A sereghajtó Vértesszőlős az első győzelmére készül a hazai pályán, ehhez az Almásfüzitőt kellene legyőzni. Az újonc Füzitő sem kezdte túl jól a szezont, eddig négy pontot sikerült szerezni. Mindkét gárdának kötelező lenne a javítás, de csak egyik csapat indulhat meg felfelé. A forduló rangadóját Vértessomlón rendezik, ahová a Bábolna utazik majd.

Mindkét csapat remekül kezdte a szezont, a hazaiak a harmadik, a vendégek a negyedik helyét foglalják el a dobogónak, és mindössze egy pont a különbség. A találkozó győztese biztosan a dobogón fog állni a fordulót követően is. Az előző szezonban háromszor is találkoztak a felek, és mindig gólokban gazdag meccseket hoztak össze. Volt 4-4 is, de 5-1 is a végeredmény, most sem 0-0-ra számítunk.