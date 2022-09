A MOL Magyar Kupa fordulója miatt az NB III.-as bajnokság az előző hétvégén szünetelt, ezúttal azonban újra bajnoki meccseken pattogott a labda. Csapataink számára nem ígérkezett könnyűnek ez a hétvége, hármuk közül kettő is idegenben játszott. A Zsámbék ugyan otthon szerepelhetett, de sereghajtóként a listavezető Veszprémet fogadta a Bodó-alakulat, így vérmes reményei nem lehettek a győzelemre. A vezetést az első játékrész derekán meg is szerezte Pető Tamás csapata, de a félidő lefújása előtt a Zsámbék egalizálni tudott. A szünet után felszívta magát a VLS Veszprém, és két gólt is rúgott, amivel hozta a papírformát. A Veszprém így maradt a listavezető, míg a Zsámbék a sereghajtó.

Zsámbék, vezette: Muhari G. (Kulcsár D., Volentics E. J.).

Zsámbék: Tímár – György, Orosházi, Sugár B., Tolnay (Barlangi, 65.), Zsuppán (Balázs, 65.), László D., Csabafi (Haupt, 76.), Tóth (Csóri, 54.), Mártonfi (Sárközi, 54.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Veszprém: Héninger – Dobsa, Gulyás, Molnár (Bakos, 72.), Ulbert (Dömötör, 58.), Major, Végh (Iszlai, 46.), Somogyi, Baldauf (Tóth, 58.), Sarok (Krebsz, 46.), Zachán. Vezetőedző: Pető Tamás.

Gólszerzők: Zsuppán (46.), illetve Major (27., 85.), Somogyi (57.).

A Komárom sem esélyesként utazott Somogy megyébe, hiszen a Kaposvár tizenkét ponttal állt a fordulót megelőzően, három ponttal többet gyűjtve, mint a KVSE. Ennek ellenére már az első félidő közepén megszerezte a vezetést a Komárom Nagy Zalán Barna találatával. A Kaposvár labdarúgói aztán hiába próbálkoztak az első, majd a második félidőben is, nem sikerült túljárniuk Bánfalvi kapus eszén. Így László Péter csapata bravúrgyőzelmet aratva, már tizenkét pontot szerezve a tizenkettedik helyen áll a tabellán, és ez volt sorozatban a második győzelme az együttesnek.

Kaposvári Rákóczi FC–Komárom VSE 0-1 (0-1)

Kaposvár, vezette: Jakab Á. (Szkrajcsics P., Sáfárik P. J.).

Kaposvár: Mikler – Heil, Pintér M. (Grabarics, 70.), Pintér N., Bíró (Zólyomi, 59.), Mayer, Borbély, Ekker, Horváth B. (Szederkényi, 59.), Kocsis, Böndi. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Komárom: Bánfalvi – Peszmeg (Pulai, 56.), Nagy T., Schiller, Tóth Gy. (Vincze, 88.), Köles, Jóna (Szecsődi, 46.), Sandal (Nagy L., 70.), Horváth M., Milos (Juhász R., 70.), Nagy Z. B. Vezetőedző: László Péter.

Gólszerző: Nagy Z. B. (24.).

Lelkileg nagyon nehéz helyzetben várta a Tatabánya a Balatonfüredi elleni mérkőzést, hiszen pénteken jött a szörnyű hír, hogy a klub korábbi gyúrója, Vidics János elhunyt. Az első félidőben nem bírt egymással a két csapat, de a második játékrész kezdete után Árvai hozta a már-már szokásos gólját. Tíz perccel később a kiesés elől menekülő Balatonfüred egalizálni tudott, de Kocsisnak még volt válasza, és Jimmy bá’ emlékének áldozva elhozta a Tatabánya a három pontot Balafonfüredről.