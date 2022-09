Az időjárás kegyeibe fogadta az első vizes családi napra érkezőket. Az eseményen a felnőtt és az ifjúsági vízilabdacsapat játékosai és vezetői nem vehettek részt, mivel felkészülési tornán jártak Martfűn. Ennek ellenére az érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A klub egykori és jelenlegi tagjait színes programokkal várták a szervezők.

A „sima” úszóversenyek mellett volt vízalatti és matracos vetélkedő is, a vízilabdás-palánták pedig három korcsoportban is megütköztek a szülők együttesével. Az első meglepetést a legkisebbek okozták, akik, ha büntetővel, is de legyőzték az apák-anyák gárdáját. Tegyük hozzá, hogy a kicsik sikeréhez jelentősen hozzájárult Persely József szakmai igazgató kiváló játékvezetése is.

A 10–12 éves korosztály pólósai már a szülők és edzők vegyes csapata ellen szálltak medencébe. Itt a felnőttek bizonyultak jobbnak. Aztán, ahogy az várható volt, a nap mérkőzését az öregfiúk és a vegyes gyerekcsapat találkozója hozta. Ez az összecsapás a rendes játékidőben döntetlennel zárult, így itt is büntetők döntöttek. A két gárda ebben az ötös párbajban is fej-fej mellett haladt, mígnem az öregfiúknál Marján György, az egyesület elnöke – egy pattintott lövéssel – elrontotta a büntetőt...

Varró István készítette a főzőverseny győztes remekművét

Fotós: Novotni Ákos / Forrás: 24 Óra

Az ötmétereslövő-versenyre is rengetegen jelentkeztek. A végső győzelmet a 16 éves Jakabos Máté szerezte meg. A második helyen Tiborcz Lilla végzett, és ezzel ő bizonyult a legjobb női büntetés-végrehajtónak.

Az öregfiúknak végül a főzőversenyen sikerül mindenkin revánsot venniük. Varró István „főkukta” irányításával mind az öt vetélytársukat sikerült megelőzniük. A főzőverseny különdíját egy igazi különlegesség, a bográcsban készült rizskoch érdemelte ki.

A családi nap úgymond hivatalos részében a Kapcsándi László-díjat az egykori kiváló játékos és edző özvegye adta át a legjobb utánpótláskorú vízipólósnak, aki Borbély Sándor lett. Sanyi az U16-os világbajnokságon győztes magyar válogatott kapusaként bizonyította tehetségét. Az úszóknál egyértelmű volt a döntés, az egész idényben kimagasló teljesítményt nyújtó Jackl Vivien lett a legjobb.