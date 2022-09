Kézilabda, NB I., B, női, 1. forduló

Szombathelyi KKA–Komárom VSE

Szombathely, szombat, 16 óra.

Az előző szezonban derekasan helyt álltak a komáromiak a másodosztályban, hiszen újoncként a kilencedik helyet szerezték meg a 20 csapatot számláló mezőnyben. Azóta több változás is történt a KVSE női együttesének háza táján: Nagy Pétert az eddigi másodedző, Neukum Tamás váltotta a vezetőedzői pozícióban (előbbi egyébként nem szakadt el az egyesülettől, kapus- és másodedzőként továbbra is segíti a női együttest, emellett továbbra is ő irányítja majd a harmadosztályba visszacsúszó férficsapatot), illetve a játékoskeret is átalakult.

A meghatározó kézilabdázók közül a kapus Kiss Orsolya és Molnár Zsófia távozott, míg kettős játékengedéllyel érkezett Győrből az irányító-balátlövő Ogonovszky Eszter, valamint a Vasastól a beálló Ács Bianka, Nemesvámosról az irányító-balszélső Gál Dominika és a Gárdony-Pázmánd csapatától a kapus Vajk Eszter. A női gárdánál történt közelmúltbeli eseményekről Neukum Tamást kérdeztük:

– Az előző szezon zárása óta elvégeztük az eltervezett munkát, jól sikerült a felkészülésünk. Sok edzőmeccset játszottunk, de a jellemzően erősebb ellenfelekkel szemben is helytálltunk. A csapat gerince együtt maradt, és több fiatalt is igazolni tudtunk a rutinosabb játékosok mellé, így összességében erősödtünk. A nyitófordulóban azonban nehéz feladat vár ránk, hiszen a Szombathely a bajnokság egyik esélyese. Az előző szezonban még az élvonalban szerepeltek és minden bizonnyal azonnal vissza akarnak jutni. Ami a bajnokság egészét illeti, ezúttal is szeretnénk a mezőny első felében végezni. Bár van még bennünk kettősség, de ha stabilizálni tudjuk a játékunkat, ez a megerősödő mezőnyben is sikerülhet – mondta a vezetőedző.