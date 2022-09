NB III., Nyugati-csoport, 10. forduló

Tatabányai SC-Kaposvári Rákóczi FC 0-0

Tatabánya, vezette: Kovács G. P. (Ring K., Volentics E. J.)

Tatabánya: Lóth - Árvai (Szél, 74.), Kovács, Krupánszki, Kocsis, Szegleti, Katona, Szegő (Hajas, 74.), Molnár, Székely, Forró. Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Kaposvár: Mikler - Heil, Pintér M. (Zvara, 78.), Pintér N., Bíró, Mayer (Szederkényi, 86.), Grabarics (Zólyomi, 86.), Ekker, Horváth B., Kocsis, Böndi. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Az újonc Zsámbék a másik újonc, Teskánd otthonában vendégszerepelt. A találkozó elején dominált a Bodó-alakulat, ám a találkozó 42. percében a Teskánd szerezte meg a vezetést. A szünet után aztán pár percen belül kétszer is betalált a zalai alakulat. A Zsámbék ugyan a 63. minutumban szépíteni tudott, de egy perccel később visszaállt a háromgólos differencia. A végére négy lett, a Teskánd 5-1-re győzött, a Zsámbék továbbra is egy ponttal a sereghajtó.

Technoroll Teskánd KSE-Zsámbéki SK 5-1 (1-0)

Teskánd, vezette: Holczbauer F. (Gyürüsi P., Szalai D.)

Teskánd: Pergel D. - Bekő, Simonfalvi, Szinay (Gyarmati, 62.), Pergel B., Hetesi, Lórántfy (Vincze, 82.), Bontó, Őr (Potyi, 46.), Szabó (Molnár, 66.), Bolla (Fábián, 82.). Vezetőedző: Pergel Attila.

Zsámbék: Terjék - Somogyi (Harmat, 60.), György, Orosházi (Barlangi, 85.), Sugár B., Sárközi N., Tolnay (Sárközi M., 46.), Zsuppán, László (Áprily, 60.), Mártonfi (Haupt, 60.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Szinay (42., 64.), Bontó (57., 59.), Pergel B. (75.), illetve Sárközi M. (63.)

Az előző NB III.-as kiírás legnagyobb győzelmét a Komárom VSE aratta, pedig papíron kiesett. Úgy fest, hogy erre idén is rámegy, hiszen 7-0-ra sikerült legyőzni most a Zalaegerszeg második csapatát. Ehhez persze kellett az is, hogy Bolla, a vendégek védője a találkozó 47. percében a kiállítás sorsára jutott. A vendégeknél kezdett egyébként az új igazolás Christopher Baloteli is, aki nyilván nem azonos az olaszok fenegyerekével. A hazaiaknál a Nagyok négy gólt rúgtak, Zalán és Lionel is duplázott a találkozón. László Péter csapata ezzel feljött a tabella hetedik pozíciójába.