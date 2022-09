Az óvodások 200 és 400 méteres távokat teljesíthették, míg az idősebb korosztály a negyedmaratont (10,5 kilométer) egyéniben, a 21 kilométeres futamot pedig szintén egyéniben, illetve váltóban futhatta le. A rajt a Mária Valéria Hídfutás és Gyalogláshoz hasonlóan szintén a bazilikánál volt, ahol Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője „indította” el a mezőnyt. Összesen 267 sportoló nevezett be a 10,5 kilométeres, illetve a 21 kilométeres – vagyis két, 10,5 kilométeres kört jelentő – futamokra, közülük 249-en értek célba.

Rengetegen álltak rajthoz a bazilikánál

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

A futók a verseny során érintették a várhegyet, áthaladtak az Erzsébet parkon, illetve a víziváros nevű településrészen, cipőiket koptatták a Kis Duna sétányon és a Prímás-szigeten, továbbá áthaladhattak az Angyal hídon, mely zárva van a lakosság előtt. A sportido.hu-n elérhető eredmények szerint 10,5 kilométeres távon a férfiak közül Al Hajal Sándor volt a leggyorsabb, aki 43 perc 1 másodperc alatt ért célba, mögötte Tüske Zsolt és Beck Adrián végzett a második, illetve harmadik helyen. A női kategóriát Orgoványi Petra nyerte meg 46 perc 24 másodperces idővel, Farkas Dóra ezüst-, míg Strausz Mónika bronzérmes lett.

A 21 kilométeres távon egyéniben 1 óra 14 perc 52 másodperces idővel Dalos Máté győzött, Tompai Jonatán másodikként, míg Mayer Zoltán harmadikként haladt át a célon. A nőknél Szatmári Adrienn volt a leggyorsabb (1 óra 29 perc 39 másodperc), a dobogóra még Réz Eszter és Tapolczay Noémi állhatott fel.

A félmaratont párban is lehetett teljesíteni, melybe az első három férfi, női és vegyes csapatok állhattak dobogóra. A párosok első futói vegyes útburkolatú, tehát kockaköves, aszfaltos, murvás, föld és füves borítású, enyhén terepes beütésű szakaszt jártak be, míg a második 10,5 kilométer során nagyrészt sík aszfaltos, elején és a végén egy-egy kisebb kockaköves szakasz várt a csapatok második versenyzőire. Az Ultrások, valamint a Chip és Dale arany-, a Last Minute és a Chicken Legs, a Vizecskéék és a Két-i pedig bronz­érmes lett.